2020-04-04T23:08:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 5 апреля 2020 года осталось прежним и составило 14 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронеже на 5 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

51 житель Воронежской области госпитализирован с подозрением на COVID-19. По последним данным на 5 апреля, еще 514 человек остаются под наблюдением на дому. Количество зараженных коронавирусом в регионе за минувшие сутки увеличилось. Инфекцию обнаружили у женщины 44 лет, приехавшей из Московской области, и у 29-летнего молодого человека с диагнозом «внебольничная пневмония», не выезжавшего за границу. Таким образом, подтвержденных случаев коронавируса в регионе теперь 14.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. Обратиться за психологической помощью можно к специалистам облздрава по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В школе в Воронежской области учеников поили водой с нитратами из колодца
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолирован 51 человек
В Воронежской области парень одолжил планшет для игр, а сам с помощью него украл 135 тысяч рублей
На трассе под Воронежем остановили «Лексус», пассажир которого перевозил наркотики
Власти Воронежа взяли под особый контроль дезинфекцию общественного транспорта
Пятый житель Воронежской области выздоровел после заражения коронавирусом
В Воронежской области обновили пропуска в период самоизоляции: как они будут работать
Мужчина с коронавирусом в Воронежской области контактировал с врачами и другими пациентами
В Воронежской области назначили нового прокурора Панинского района
На 100-м году ушла из жизни Почетный гражданин Воронежа Нина Боброва
Продление нерабочей недели в Воронеже: работу маршрутного транспорта усилят
Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 4 апреля выросло до четырех
Новые случаи заражения коронавирусом в Воронеже на 4 апреля: диагноз подтвердился у людей, не выезжавших за границу
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Продление нерабочей недели в Воронеже: прием в налоговой инспекции отменили до конца месяца