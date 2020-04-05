Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 5 апреля 2020 года осталось прежним и составило 14 человек

51 житель Воронежской области госпитализирован с подозрением на COVID-19. По последним данным на 5 апреля, еще 514 человек остаются под наблюдением на дому. Количество зараженных коронавирусом в регионе за минувшие сутки увеличилось. Инфекцию обнаружили у женщины 44 лет, приехавшей из Московской области, и у 29-летнего молодого человека с диагнозом «внебольничная пневмония», не выезжавшего за границу. Таким образом, подтвержденных случаев коронавируса в регионе теперь 14.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. Обратиться за психологической помощью можно к специалистам облздрава по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.