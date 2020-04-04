Власти Воронежа взяли под особый контроль дезинфекцию общественного транспорта

Глава Воронежа Вадим Кстенин распорядился усилить в городе контроль над тем, как тщательно и часто перевозчики дезинфицируют общественный транспорт. По его поручению такие проверки проводят сотрудники управления транспорта и линейного контроля Центра организации дорожного движения. Заместитель руководителя управления транспорта города Максим Захаров пояснил, что такие выездные проверки проводятся регулярно и неожиданно для самих перевозчиков:

Фото пресс-службы мэрии.

- Это либо посещение автопарков всех транспортных компаний одновременно, то есть полное покрытие, либо выборочный заезд на отдельные базы. Все рейды проходят без предупреждения, никто из перевозчиков не знает, куда мы приедем. Это позволяет добиться эффекта неожиданности и увидеть, как на самом деле осуществляются работы.

В мэрии подчеркнули, что в связи с режимом всеобщей самоизоляции на улицы города в последние дни выходят 36% подвижного состава от среднего выпуска в будний день. Это более 430 автобусов. Несколько раз в день в них проводят санобработку. Самая комплексная – в конце дня, когда автобус вернулся на базу транспортной компании. Его моют и полностью дезинфицируют. Еще несколько раз в день на конечных остановках, между рейсами маршрутки дополнительно обрабатываются. Дезинфекцию в салонах проводят специальными веществами, которые практически не имеют запаха и не оставляют следов на одежде.

Фото пресс-службы мэрии.

- Мы ежедневно получаем фотоотчет от перевозчиков о проведении санитарной обработки. Дезинфекция проводится всеми без исключения и в соответствии с установленными нормами, – отметил Максим Захаров.

Дезинфекцию, по данным мэрии, перевозчики старались проводить еще до обнаружения первых заболевших коронавирусом. А теперь, когда диагноз COVID-19 все-таки пришел в наш регион (в субботу, 4 апреля он подтвердился у 14 человек), санобработку усилили. В частности, увеличили ее продолжительность до 6-10 минут в малом и среднем классах и порядка 15 минут – в большом классе. Составами, которые убивают микробы и вирусы, обрабатывают все поверхности, наиболее часто соприкасающиеся с кожей рук. Помимо этого, перевозчикам рекомендовали обеспечить водителей дезинфицирующими средствами для рук и средствами личной гигиены. Перед выходом на линию все водители по-прежнему должны проходить усиленный медицинский осмотр и не допускаться к работе при выявлении признаков ОРВИ.

Если эти требования не выполняются, воронежцы могут пожаловаться в мэрию, и к перевозчикам примут необходимые меры.

–Жители могут помочь в выявлении недостатков в работе по санитарной обработке. Если есть сомнения в том, что транспорт подвергался дезинфекции – недостатки видны и могут быть зафиксированы на фото, просим направить соответствующую информацию нам. Это можно сделать через электронную приемную на сайте мэрии. Очень важно указать дату, время, когда проблема была замечена, а также госномер автобуса, – отметил Максим Захаров.

Вместе с этим, городские власти просят воронежцев оставаться дома, без острой необходимости не выходить на улицу, соблюдать все предписания Роспотребнадзора в части масок, дистанции и при обнаружении признаков вирусных заболеваний обратиться к медикам.