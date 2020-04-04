Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 4 апреля 2020 года не изменилось и составило 12 человек

За минувшие сутки в Воронежской области не увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекции. Подтвержденных случаев COVID-19 в регионе по-прежнему 12. Однако еще три человека попали в больницу с подозрением на коронавирус, теперь в стационарах области находятся 45 человек. А вот число жителей региона, которые сейчас под медицинским наблюдением на дому, уменьшилось с 545 до 462. Это последние новости о заболевших коронавирусом в Воронеже на 4 апреля 2020.

Напомним, для в области работает горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. Обратиться за психологической помощью можно к специалистам облздрава по номерам: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.