Председатель воронежского союза предпринимателей: «после коронавируса бизнесу потребуется как минимум год, чтобы просто привстать»

Налоговые каникулы до конца 2020 года на имущество, транспорт, землю, прибыль, а также отмену НДС и социальных взносов для малых и средних предприятий просят ввести в Воронежской области. С такой инициативой 1 апреля выступил вице-президент «Опоры России» Александр Жарков. Иначе регион рискует потерять значительную часть малых предприятий и что важно - рабочие места.

Просто взрыв эмоций

- Чуть больше недели назад произошел резкий спад практически по всем направлениям. В сообществе был просто взрыв эмоций. Обсуждения продолжались ночами. Искали пути выхода. Писали письма в администрации. Ведь для того, чтобы бизнес просто успокоить, нужны были разъяснения тех мер, что вводится, - рассказывает председатель воронежского союза предпринимателей «Опора» Сергей Наумов.

По словам нашего собеседника, чтобы понять в какой ситуации находится среднестатистический предприниматель, можно рассмотреть пример небольшой региональной гостиницы, которой на зарплаты, ЖКХ и налоги ежемесячно требуется 500 тысяч рублей. В марте и апреле она уже работает в «минус», а что дальше?

- Вышел указ платить зарплату, опять же никто не отменял коммуналку.. То есть расходы в 500 тысяч останутся. И сколько все это будет длиться? Даже если режим самоизоляции внезапно отменят. Спрос не восстановится моментально, - уверен Сергей Наумов.

К слову, в предпринимательском сообществе уверены, что нужно рассмотреть возможность субсидирования бюджетом коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса. Хотя бы для тех предприятий, что входят в социально-значимые сегменты потребительского рынка.

Есть ли бизнес, который кризис не затронул?

Допустим, гостиничный или, например, туристический бизнес - это направления, которые наиболее серьезно пострадали, но вместе с тем им уже пообещали некую поддержку. А что же с другими?

- Какой бизнес этот кризис практически не затронул? Я думал, что это IT-компании. Пообщался с руководителем одной из наиболее крупных. Он мне сказал: «Просто ужас». Из семи больших контрактов, которые должны были быть в работе, пять сорвались. Форс-мажоры. Некоторые заказчики даже попросили вернуть заплаченные ранее деньги. Остаются два контракта. В компании работает больше ста человек. Он прикинул, что денег от этих контрактов не хватит даже на зарплату. А что делать с арендой и прочим? Распускать людей и отказываться от помещения? - рассказывает Сергей Наумов.

Среди антикризисных мер, которые предлагают сами бизнесмены, в частности, предлагается обеспечить возможности реструктуризации задолженности предприятий перед банками без увеличения ставок и дополнительных условий. Наверняка, чтобы устоять на плаву многим придется брать новые займы, хотя и до этого региональный бизнес был достаточно закредитованным.

- Мне удалось поговорить с предпринимателями из районов Воронежской области. Спросил: «Ребят, как у вас-то дела?» Например, в районе где-то 400 предпринимателей. Основной костяк - фермеры. Пока с ними более-менее все нормально, но те, кто работает с «сетями» уже отмечают, что пошла какая-то лихорадка. Когда посевная начнется, вопрос в том, что будет с ценами на бензин и солярку. Так что эта категория, которая относительно стабильна, - делится наш собеседник.

Сергей Наумов уверен, что даже тот прирост спроса, который произошел в аптечной сфере, - относителен. Ведь после того, как все воронежцы закупились лекарствами и самоизолировались, теперь наблюдается даже небольшой спад. Аналогичная история и с продуктовыми магазинами, которым приходится следить за волнообразным потребительским спросом: он то слишком высок, то наоборот резко падает.

Останется психологический страх

3 апреля стало известно, что в правительстве Воронежской области рассматривают возможность снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения на весь 2020 год. Однако мера коснется только предпринимателей и организаций, работающих в сферах культуры, туризма, физкультуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, автоперевозок, образования. Для них по системе «доходы-расходы» ставка уменьшится с 15% до 5%, по системе «доходы» с 6% до 1%.

Кроме того, возможно снижение ставку единого налога на вмененный доход с 15 до 7,5% для тех, кто оказывает бытовые услуги, услуги по временному размещению и проживанию, общественному питанию. Также работать система будет весь 2020 год.

Вовсе освободить от уплаты налога на имущество планируют компании, предоставляющие услуги по аренде площадей, то есть торговые и бизнес-центры. Они же в свою очередт должны предоставить льготы арендаторам - малому и среднему бизнесу.

-Считаю, что меры сейчас нужно принимать расторопнее. В предпринимательском сообществе есть мнение, что за эту неделю мы просто стали другими. Надо в корне менять систему взаимоотношения бизнеса и власти. Нынешний кризис крайне специфический. Думаю, когда закончится пандемия коронавируса, потребуется как минимум год, чтобы просто привстать. Потому что у людей останется даже чисто психологический страх. Мы такое ни разу не проходили, - считает Сергей Наумов.

Мы уже писали о том, что думают бизнесмены по поводу поддержки президентом малого и среднего предпринимательства и насколько такие меры помогут бизнесу в Воронеже продержаться. А также о том, что после пандемии, мы можем столкнуться с бумом банкротств и трудовых споров.