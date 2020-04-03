Росэнергоатом: работающим сотрудникам российских АЭС обеспечены максимально безопасные условия работы и проживания

Так, оперативному персоналу, работающему на ядерных установках, будут созданы специальные условия проживания. Соответствующий приказ подписал 2 апреля 2020 года Генеральный директор «Росэнергоатома» Андрей Петров.

«Персонал оперативных смен, который обеспечивает непрерывность производственных процессов и работает на ядерных установках, а также резервные смены, которые смогут в случае необходимости выйти на замену оперативным, будут размещены в санаториях и профилакториях атомных станций», - сообщил Андрей Петров.

Он подчеркнул, что заселение в санатории-профилактории будет проводиться после прохождения обязательного медицинского тестирования и с личного согласия работников. Для них организовано раздельное проживание, питание, досуг, постоянный медицинский контроль. Для доставки на работу и с работы привлечен специальный транспорт, проходящий постоянную дезинфекцию.

Помощь семьям оперативного персонала, по запросу, окажут волонтеры из числа членов молодежных организаций АЭС и городских общественных организаций – например, доставят продукты или помогут решить другие бытовые неотложные задачи. Уже сегодня в ряде атомных городов волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным жителям, а так же проводят разъяснительную работу о правилах поведения в условиях распространения вирусной инфекции для всех жителей города. Все волонтеры оснащены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что АЭС России, как жизнеобеспечивающие предприятия, продолжают вырабатывать электроэнергию. На местах проводятся необходимые профилактические мероприятия по обеспечению безопасности персонала, осуществляется постоянный контроль здоровья, в том числе измерение температуры, регулярно проводится дезинфекция помещений и транспорта, персонал оснащен средствами индивидуальной защиты. Сотрудники обеспечивающих служб переведены на удаленный режим работы.

Департамент коммуникаций «Концерна Росэнергоатом»