Число заболевших коронавирусом в Воронеже на 3 апреля 2020 года составило 12

За все время эпидемии 12 человек заразились коронавирусом в Воронежской области. О шести случаях стало известно буквально на днях. COVID-19 выявили у 20-летней девушки, которая вернулась из Дубая, и ее 28-летнего молодого человека (он не выезжал за рубеж), диагноз подтвердился у 52-летнего воронежца, прилетевшего из Куршавеля, 21-летней девушки, прибывшей из Испании. 58-летний мужчина, который вернулся из Доминиканы, и 23-летняя девушка, которая была в Марокко, тоже заболели коронавирусом. Зато первых двух пациентов, излечившихся от этой инфекции, уже выписали из Новоусманской районной больницы.

Всего в больницах региона с подозрением на коронавирус находятся 42 человека. Трех госпитализировали за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением на дому остаются 545 жителей региона. Это последние новости о числе заболевших коронавирусом в Воронежской области на 3 апреля.

Напомним, для воронежцев действует горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461. Кроме того, находящиеся на самоизоляции жители области могут обратиться за помощью к психологам. Номера специалистов облздрава: 473-202-96-76 и 473-71-53-50.