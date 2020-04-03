Воронежский губернатор заложил абрикосовый сад

В пятницу, 3 апреля, губернатор Александр Гусев принял участие во Всероссийской акции «Сады памяти». Ее инициаторами выступили Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. От Владивостока до Калининграда планируется посадить 27 миллионов деревьев. Столько наших соотечественников, по данным историков, погибло в Великую Отечественную войну. Таким образом, в честь каждого, кто не вернулся с войны, где-то будет расти дерево.

Глава региона заложил абрикосовый сад в Новоусманском лесничестве – неподалеку от полигона «Погоново». По сообщению регионального правительства, на месте бывшего горельника теперь будут расти абрикосы в окружении берез и акации – всего более 20 тысяч саженцев.

В пресс-службе подчеркнули, что все, кто принимал участие в посадке деревьев, придерживались рекомендаций в связи с угрозой распространения коронавируса. И губернатор, и остальные волонтеры работали в масках, на безопасном расстоянии друг от друга, а также использовали средства дезинфекции. Часть саженцев посадили механизированным способом – с использованием лесопосадочных машин.

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– Не думаю, что акция противоречит режиму самоизоляции. Во-первых, здесь соблюдены все нормы и предписания – не более 50 человек, все они рассредоточены, все в масках. Для нас, граждан России, это мероприятие, как и всё, что связано с Великой Отечественной войной, с Победой, очень важно. Деревья, которые мы сегодня посадили, – это память на десятилетия, – отметил губернатор.

Рассказал он и о личной памяти:

– У меня дедушка воевал, был ранен. Каждый из нас помнит о своих родных. Но нужно помнить и обо всех павших гражданах Советского Союза, кто сражался и погибал за нас.

«Сады памяти» будут появляться по всей Воронежской области – в течение этого месяца в лесничествах региона планируется высадить более 700 тысяч деревьев. Это будут сосны, дубы, березы, уже названные абрикосы. Общая площадь «Садов памяти» в регионе составит порядка 265 гектаров.

Первые такие сады, помимо Новоусманского района, уже появились в Новохоперском районе, Борисоглебске и в микрорайоне Сомово Воронежа.