Коронавирус в Воронеже: что будет с ремонтом виадука и дорог и транспортной реформой

Нерабочая неделя в Воронеже в самом разгаре. В режиме всеобщей самоизоляции, объявленной с 31 марта, многие проекты в городе и области поставили на паузу. Сегодня ни чиновники, ни эпидемиологи не рискуют делать прогнозы по срокам введенных во многих сферах жизни горожан ограничений. «Комсомолка» задалась вопросом: что будет дальше и какие коррективы внесет эпидемия в реализацию ранее заявленных планов и традиционных весенних мероприятий?

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Ежегодно в апреле в Воронеже проходит весенний месячник благоустройства: горожане и коммунальные службы активно приводят в порядок дороги, территории улиц и парков. По выходным проходят районные субботники, ну и, конечно, кульминация – дружная городская уборка. В этом году все массовые мероприятия до неопределенного времени под запретом. По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом планы благоустройства сильно изменили.

– Основной объем текущей работы по очистке территории в любом случае выполняется силами комбинатов благоустройства, «Зеленхоза» и «ЭкоЦентра», - заявил глава Воронежа Вадим Кстенин. - Для них ничего не меняется и они приложат все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Но традиционный месячник благоустройства, как цикл организованных мероприятий с массовым участием горожан, в этом апреле объявляться не будет.

Уже сейчас силами районных комбинатов благоустройства по заданию мэрии проводятся обычные сезонные работы: уборка пескосмета с дорог, сбор и вывоз мусора и остатков листвы, обрезка здоровых и спил сухих деревьев. Началась и весенняя кампания по посадке саженцев хвойников – на территории зоопарка, парков «Патриотов», «Алые Паруса» и «Оптимистов», в сквере имени Шукшина. На улице Чайковского на месте погибших деревьев высадили саженцы рябины, которая отличается отличной приживаемостью. Всего до конца весны посадят 850 новых деревьев и 12 тысяч кустарников.

- В ближайшее время запланированы работы в парке «Патриотов», сквере «Надежда», по улицам Димитрова, Краснознаменная, Циолковского и другим, - рассказали в мэрии.

РЕМОНТ ДОРОГ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ВИАДУКА И НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕТКИ

Как пояснили в мэрии, в этих планах пока никаких изменений нет. Работы по ямочному ремонту литым асфальтом в районах проводятся уже несколько недель. А к масштабному восстановлению дорожного покрытия горячим асфальтом приступят ближе к середине апреля, когда установится теплая сухая погода.

Разметку начнут наносить с середины апреляФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Тогда же дорожники планируют начать и нанесение горизонтальной разметки – от старой местами не осталось и следа.

По заверению чиновников, в штатном режиме продолжается и реконструкция виадука на улице 9 Января. Напомним, открыть по нему движение обещают уже в июне этого года. По данным на 26 марта, рабочие полностью завершили обустройство буронабивных свай на опорах №№ 1, 2, 6 и 8. Возвели арматурный каркас и опалубку, а также забетонировали ригели на опорах №№ 1 и 8.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА

Эпидемия коронавируса случилась в тот момент, когда в Воронеже проходит заключение контрактов на обслуживание городских пассажирских маршрутов. Введение режима самоизоляции, досрочные каникулы, работа и учеба на «удаленке» отразились на пассажиропотоке и больно ударили по карману воронежских перевозчиков. Они признались, что даже в период летних отпусков не наблюдали такого падения.

- По данных о транзакциях (безналичная оплата проезда – Авт.) в общественном транспорте Воронежа мы делаем вывод о динамике пассажиропотока, - рассказали в мэрии. - Наибольшее падение пришлось на понедельник, 30 марта, который стал первым нерабочим днем (56,6 процента по сравнению с пятницей).

В день объявления губернатором режима всеобщей самоизоляции падение пассажиропотока продолжилось – на 13,5 процента по сравнению с понедельником. Еще на 29 процентов пассажиропоток упал 1 апреля (от показателей предыдущего дня). В этот день на улицах города работало 383 единицы общественного транспорта разного класса.

В четверг, 2 апреля, на улицах курсировали 429 единиц подвижного состава (35,8 процента от среднего выпуска на линию в обычный будний день).

По данным горадминистрации, общее падение пассажиропотока по сравнению со среднесуточными данными «доизоляционного» периода составили 81,3 процента.

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ - ПОД ВОПРОСОМ

Мы также узнали о состоянии дел в АТП-1, обслуживающем маршруты №№10А, 16В, 20, 20Б, 27К, 37, 50, 52АВ, 54, 59АС, 91, 120.

- В настоящее время говорить об объеме убытков рано, так как неизвестно, сколько продлится режим повышенной готовности и текущий режим самоизоляции в регионе, - рассказал Владимир Георгиевский, исполнительный директор компании. - Подводить итоги можно будет после восстановления обычного режима работы. Однако уже сейчас мы примерно понимаем, какие направления нашей работы могут в перспективе пострадать. Не исключаем, что в текущем году нам придется снизить темпы обновления подвижного состава. Если спад пассажиропотока продлится долго, мы можем прогнозировать угрозу своевременной выплаты лизинговых платежей за новые автобусы. Однако, нынешняя ситуация не запустила кризис пассажирских перевозок Воронежа, а лишь выступила его катализатором. Выход отрасли из пике, по нашему мнению, состоится даже не летом, а в лучшем случае осенью этого года.

В этих условиях под вопросом окажется выполнение прописанных в контракте обязательных условий, например приобретение новых машин. Эта ситуация, несомненно, тревожит перевозчиков, несмотря на то, что в мэрии на время сложного периода штрафы компаниям не выносят.

- С реализацией обязательных пунктов контракта ситуация неоднозначная, - продолжает Георгиевский. - Некоторые из них компания выполняет сверх стандартных условий. Например, это касается работы и оснащения транспорта: мы дополнительно размещаем информационные листки и обращения к пассажирам, опережаем требования к обеспечению маршрутов подвижным составом. На большинстве линий интервал движения у нас составляет 10-20 минут, в то время как городские власти допускают в час пик интервал в 30 минут, а в остальное время – 1 час.

Другие пункты контрактов, по словам руководителя АТП, выполнить сложнее. Тот же переход водителей на форменную одежду пришлось отложить:

- Одеть водителей в летнюю форму пока невозможно из-за погоды, зимняя же будет закуплена только осенью. Некоторые мероприятия, допускающие отсрочку, мы перенесли из-за необходимости расходовать средства на более приоритетные задачи, например на дезинфекцию подвижного состава и обеспечение персонала противовирусными масками. Косметические ремонты техники мы переносим ориентировочно на май по согласованию с мэрией.

По заверению перевозчика, чиновники из управления транспорта города понимают сложность ситуации, в которой оказались сейчас компании-перевозчики, и во многих вопросах идут им навстречу.