Юные жители Нововоронежа вошли в число победителей международного фотоконкурса

Трое подростков из Нововоронежа вошли в число 48 победителей IV Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы», организовали который Фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС»), Концерн «Росэнергоатом» и венгерская АЭС «Пакш». В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в городах расположения атомных станций России, Венгрии и Беларуси: Балаково, Билибино, Волгодонск, Герьен, Десногорск, Дубовский район, Заречный, Курчатов, Нововоронеж, Обнинск, Островец, Пакш, Певек, Полярные Зори, Тамаши, Рославль, Сосновый Бор, Удомля.

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Призовые места распределились следующим образом: 1 место – Дмитрий Марышев, 2 место – Софья Повеквечных, 3 место – Виктория Жукова.

По условиям конкурса, авторы фотоснимков, занявших 1 и 2 места, отправятся на международный детский экологический форум в Беларуси, организатором которого выступит Концерн «Росэнрегоатом». Участников ждёт насыщенная культурная программа, знакомство с природой Республики Беларусь, мастер-классы от знаменитых венгерских и российских фотохудожников, включая родоначальника конкурса Балинта Винце.

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«Интерес подрастающего поколения к фотоконкурсу растёт с каждым годом. В 2017 году на суд жюри поступили только 55 фотографий, в 2018 г. – 99, в 2019 г. – 117. А в 2020 году – 160! Как всегда, нам было нелегко выбрать лучшие фотографии: в каждой из них чувствуется любовь к природе, чуткое отношение к окружающему миру», – отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС