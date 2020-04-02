2020-04-02T15:16:13+03:00
Общество

Юные жители Нововоронежа вошли в число победителей международного фотоконкурса

Призовые места распределились следующим образом: 1 место – Дмитрий Марышев, 2 место – Софья Повеквечных, 3 место – Виктория Жукова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Трое подростков из Нововоронежа вошли в число 48 победителей IV Международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы», организовали который Фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС»), Концерн «Росэнергоатом» и венгерская АЭС «Пакш». В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в городах расположения атомных станций России, Венгрии и Беларуси: Балаково, Билибино, Волгодонск, Герьен, Десногорск, Дубовский район, Заречный, Курчатов, Нововоронеж, Обнинск, Островец, Пакш, Певек, Полярные Зори, Тамаши, Рославль, Сосновый Бор, Удомля.

.

.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место – Дмитрий Марышев, 2 место – Софья Повеквечных, 3 место – Виктория Жукова.

По условиям конкурса, авторы фотоснимков, занявших 1 и 2 места, отправятся на международный детский экологический форум в Беларуси, организатором которого выступит Концерн «Росэнрегоатом». Участников ждёт насыщенная культурная программа, знакомство с природой Республики Беларусь, мастер-классы от знаменитых венгерских и российских фотохудожников, включая родоначальника конкурса Балинта Винце.

.

.

«Интерес подрастающего поколения к фотоконкурсу растёт с каждым годом. В 2017 году на суд жюри поступили только 55 фотографий, в 2018 г. – 99, в 2019 г. – 117. А в 2020 году – 160! Как всегда, нам было нелегко выбрать лучшие фотографии: в каждой из них чувствуется любовь к природе, чуткое отношение к окружающему миру», – отметил глава городского округа город Нововоронеж, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях
Бывший вице-премьер, экс-глава МВД РФ - о праве правительства вводить чрезвычайное положение - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Парк Довирусного периода: Если карантин затянется, вернутся лихие 90-е
Обозреватель «КП» сбежал из Москвы подальше - в глушь, в Саратовскую область, в городок Балашов, чтобы увидеть, как настоящая русская глубинка живет во время коронавируса и самоизоляции [Часть 3]
Новости 24
Примерно каждый пятый воронежец до введения режима самоизоляции закупился продуктами и вещами первой необходимости
В Воронеже у магазина в Северном районе нашли труп
В Воронеже задержали преступника с железными прутьями
Воронежцы в период самоизоляции могут пожаловаться онлайн на переполненные мусорные контейнеры
Из-за коронавируса пара из Воронеже застряла на Занзибаре
Мошенники пытаются собрать с воронежцев штрафы за несоблюдение режима самоизоляции
В Воронежской области пьяный водитель, сбивший насмерть подростка, может отправиться за решетку на 12 лет
В Воронеже директор УК обманул коммунальщиков на 4 млн рублей
Как в Воронеже полицейские из-за угрозы коронавируса будут проверять находящихся на улице людей
В Воронеже из-за коронавируса со сложностями на работе столкнулись сотрудники ресторанов, салонов красоты и гостиниц
Воронеж в лидерах по уровню самоизоляции среди городов-миллионников
Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды
В Воронежской области в связи с коронавирусом пенсии и пособия принесут на дом
Март в Воронеже стал самым тёплым за последние 100 лет
Воронежский велосипедист, госпитализированный в ОАЭ, вылечился от коронавируса
Житель Воронежа средь бела дня ударил собутыльника ножом
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
В Воронежской области ВАЗ-2112 столкнулся с трактором
В Воронеже пересмотрели режим работы маршрутных автобусов в период самоизоляции
Житель Москвы пытался дать взятку 150 тыс рублей за сына, пойманного под Воронежем с крупной партией наркотиков
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Воронежские художники победили на Всероссийском конкурсе