2020-04-02T12:34:23+03:00
Общество

Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды

Наибольший рост голосового трафика ожидаемо показали спальные районы областной столицы, побившие рекорд даже восьмимартовских поздравительных звонков
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Рекордный рост в Воронеже демонстрирует голосовой трафик. По данным МТС, количество совершенных голосовых вызовов за последние две недели марта уверенно смещается в сторону спальных районов. Количество вызовов в рабочее время, совершенных жителями удаленных от центра жилых кварталов, на 20% превышает количество звонков из деловой части города в этот же период. Самыми «говорящими» и активно работающими стали ЖК Олимпийский и жилые массивы в районе ТЦ «Европа» - количество вызовов отсюда увеличилось втрое по сравнению с началом месяца. Не менее активно работали и обсуждали рабочие вопросы воронежцы, проживающие в Советском районе города - на ул. Космонавтов в районе пам. Самолета и на ул. Южно-Моравской, включая многоэтажную застройку у Парка оптимистов.

Самоизоляция воронежцев буквально отразилась на рекордном росте трафика домашнего интернета. Объем трафика в сети МТС с 16 марта вырос сразу на 20 процентов, причем пик активности приходится на рабочее время с 12 до 16 часов и привычные ранее вечерние часы после 19:00. Вдвое увеличился трафик в соцсетях, мессенджерах, на 40 процентов выросло потребление видеоконтента.

Еще одним символичным трендом последних недель марта стало перераспределение объемов потребления мобильного интернет-трафика. При сохранении общего объема скачивания по Воронежу отмечается снижение активности абонентов в центре города и прирост на 9% трафика в спальных районах Ленинского, Коминтерновского и Левобережного районов. ЖК Олимпийский можно назвать не только самым говорящим, но и самым качающим. В 2 и 3 раза больше по сравнению с первой половиной марта скачали жители домов ул. Домостроителей, Южноморавская, Хользунова и Антонова-Овсеенко.

«С массовым переходом воронежцев на удаленный режим работы мы видим растущую в 2 и 3 раза нагрузку на сеть в тех микрорайонах, где ранее это было не типично. Среднесуточный голосовой трафик за последние недели марта сравним с показателями в праздничные восьмимартовские дни. Все наши технические службы продолжают ежедневно работать в штатном режиме, мы круглосуточно мониторим состояние сети и при необходимости готовы оперативно усилить покрытие там, где это необходимо», - говорит директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях
Бывший вице-премьер, экс-глава МВД РФ - о праве правительства вводить чрезвычайное положение - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Парк Довирусного периода: Если карантин затянется, вернутся лихие 90-е
Обозреватель «КП» сбежал из Москвы подальше - в глушь, в Саратовскую область, в городок Балашов, чтобы увидеть, как настоящая русская глубинка живет во время коронавируса и самоизоляции [Часть 3]
Новости 24
Примерно каждый пятый воронежец до введения режима самоизоляции закупился продуктами и вещами первой необходимости
В Воронеже у магазина в Северном районе нашли труп
В Воронеже задержали преступника с железными прутьями
Воронежцы в период самоизоляции могут пожаловаться онлайн на переполненные мусорные контейнеры
Из-за коронавируса пара из Воронеже застряла на Занзибаре
Мошенники пытаются собрать с воронежцев штрафы за несоблюдение режима самоизоляции
В Воронежской области пьяный водитель, сбивший насмерть подростка, может отправиться за решетку на 12 лет
В Воронеже директор УК обманул коммунальщиков на 4 млн рублей
Как в Воронеже полицейские из-за угрозы коронавируса будут проверять находящихся на улице людей
В Воронеже из-за коронавируса со сложностями на работе столкнулись сотрудники ресторанов, салонов красоты и гостиниц
Воронеж в лидерах по уровню самоизоляции среди городов-миллионников
Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды
В Воронежской области в связи с коронавирусом пенсии и пособия принесут на дом
Март в Воронеже стал самым тёплым за последние 100 лет
Воронежский велосипедист, госпитализированный в ОАЭ, вылечился от коронавируса
Житель Воронежа средь бела дня ударил собутыльника ножом
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ
В Воронежской области ВАЗ-2112 столкнулся с трактором
В Воронеже пересмотрели режим работы маршрутных автобусов в период самоизоляции
Житель Москвы пытался дать взятку 150 тыс рублей за сына, пойманного под Воронежем с крупной партией наркотиков
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Воронежские художники победили на Всероссийском конкурсе