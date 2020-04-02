Воронеж говорит: голосовой трафик и интернет на удаленке бьют рекорды

Рекордный рост в Воронеже демонстрирует голосовой трафик. По данным МТС, количество совершенных голосовых вызовов за последние две недели марта уверенно смещается в сторону спальных районов. Количество вызовов в рабочее время, совершенных жителями удаленных от центра жилых кварталов, на 20% превышает количество звонков из деловой части города в этот же период. Самыми «говорящими» и активно работающими стали ЖК Олимпийский и жилые массивы в районе ТЦ «Европа» - количество вызовов отсюда увеличилось втрое по сравнению с началом месяца. Не менее активно работали и обсуждали рабочие вопросы воронежцы, проживающие в Советском районе города - на ул. Космонавтов в районе пам. Самолета и на ул. Южно-Моравской, включая многоэтажную застройку у Парка оптимистов.

Самоизоляция воронежцев буквально отразилась на рекордном росте трафика домашнего интернета. Объем трафика в сети МТС с 16 марта вырос сразу на 20 процентов, причем пик активности приходится на рабочее время с 12 до 16 часов и привычные ранее вечерние часы после 19:00. Вдвое увеличился трафик в соцсетях, мессенджерах, на 40 процентов выросло потребление видеоконтента.

Еще одним символичным трендом последних недель марта стало перераспределение объемов потребления мобильного интернет-трафика. При сохранении общего объема скачивания по Воронежу отмечается снижение активности абонентов в центре города и прирост на 9% трафика в спальных районах Ленинского, Коминтерновского и Левобережного районов. ЖК Олимпийский можно назвать не только самым говорящим, но и самым качающим. В 2 и 3 раза больше по сравнению с первой половиной марта скачали жители домов ул. Домостроителей, Южноморавская, Хользунова и Антонова-Овсеенко.

«С массовым переходом воронежцев на удаленный режим работы мы видим растущую в 2 и 3 раза нагрузку на сеть в тех микрорайонах, где ранее это было не типично. Среднесуточный голосовой трафик за последние недели марта сравним с показателями в праздничные восьмимартовские дни. Все наши технические службы продолжают ежедневно работать в штатном режиме, мы круглосуточно мониторим состояние сети и при необходимости готовы оперативно усилить покрытие там, где это необходимо», - говорит директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.