2020-04-02T10:49:34+03:00
Экономика

ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов

ВТБ запустил чат-бот для пользователей интернет-банка и клиентов сегмента «Привилегия» в мобильном приложении. Ранее данный сервис был доступен розничным клиентам только в мобильном приложении ВТБ-Онлайн
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Умный робот обрабатывает типовые запросы и оказывает круглосуточную онлайн-поддержку. По итогам пилотного проекта виртуальный помощник уже решил более 9 тысяч клиентских запросов.

С помощью чат-бота в web-версии ВТБ-Онлайн клиенты в любое удобное время могут получить всю необходимую информацию по основным вопросам обслуживания: узнать задолженность по кредитной карте, лимит снятия наличных, реквизиты и баланс карты, сумму для полного досрочного погашения кредита и многое другое. В задачи сервиса входит навигация пользователя по интернет-банку.

Чат-бот в мобильном приложении для сегмента «Привилегия» также готовит ответы на часто задаваемые вопросы. Если он не сможет проконсультировать клиента, то переведет его на общение с оператором. Функционал виртуального помощника будет активно развиваться: в дальнейшем он будет проводить более детальные консультации и формировать персональные предложения. В ходе тестирования бета-версии чат-бот уже решил более 9 тыс. клиентских задач и получил 500 максимальных оценок качества.

«Развитие сервисов автоматизированной поддержки - важное направление для ВТБ в процессе цифровизации своих каналов обслуживания. Такие решения показывают высокую эффективность с точки зрения оптимизации нагрузки на сотрудников контакт-центра, а также минимизируют необходимость посещения офисов, в текущей ситуации предлагая более оперативный и безопасный формат обслуживания. За полгода пилотной работы чат-бота в мобильном приложении ВТБ-Онлайн им ежемесячно пользуются более 200 тыс. клиентов. Сегодня каждый второй запрос в приложении сможет обрабатываться без привлечения специалистов поддержки, а скорость ответа составит 1-2 секунды», − прокомментировал Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

В мае 2019 года ВТБ запустил чат-бот в мобильном приложении. Уже сейчас он обрабатывает 1,3 тыс. различных вопросов, его автоматизация превышает 50%. Еженедельно умный помощник отвечает на 50 тыс. запросов, получая более 2 тыс. наивысших оценок качества от клиентов.

В создании диалоговых систем ВТБ применят технологии с пониманием естественной речи и машинным обучением, что позволяет определять запрос клиентов по ключевым словам. Для получения консультации клиенту достаточно задать вопрос в окне сообщений, система сама обработает фразу и предоставит оптимальный ответ. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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