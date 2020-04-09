2020-04-09T13:01:53+03:00
Общество

Четыре совета, как воронежцам оставаться на связи во время самоизоляции

Как решить вопросы по связи, не выходя из дома: инструкция для воронежцев
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото Игорь БугаевФото Игорь Бугаев
Изменить размер текста:

Как легко и просто управлять интернет-сервисами, делать покупки, поддерживать близкий контакт с родными и экономить на услугах связи в режиме офлайн

Идет только вторая неделя самоизоляции, а в Воронеже уже зафиксирован рекордный рост звонков, особенно заметен всплеск голосовых вызовов в дневное рабочее время из спальных микрорайонов. Объяснить это можно не только удаленной работой, но и тем, что все мы хотим оставаться на связи с родными и близкими, особенно в столь сложный период.

Когда находишься в четырех стенах, то порой не замечаешь, как много времени проводишь в глобальной сети. В Воронеже гораздо активнее стали пользоваться домашним интернетом - МТС отмечает активный рост потребления трафика сразу на 20% , начиная со второй половины марта. Воронежцы вдвое чаще стали проводить время в соцсетях и на 40% больше смотреть видео в интернете.

Интересно, сколько времени вы проводите в сети и в разговорах? Проверить это можно уже сейчас. Не покидая дом, можно получить подробную статистику, подключить или отключить услугу, пополнить баланс или сменить тариф - все это можно сделать самостоятельно. Как? Об этом наш материал.

Как купить телефон?

.

.

Интересный факт: по данным МТС за последний год, самые популярные смартфоны у воронежцев - Honor или Samsung с большим 6,4-дюймовым дисплеем. Жители нашего региона чаще всего выбирают гаджеты с тремя камерами и 64 ГБ внутренней памяти - чтобы поместилось как можно больше фото, видео и приложений. Аккумулятор также выбирают «вместительный» около 4000 мАч - он позволяет активно работать девайсу целые сутки. Помимо классического черного, большой популярностью у воронежцев пользуются телефоны синего, золотого и белого цветов. Интересно, что в Тамбове, Липецке и Курске выбирают модели скромнее: с одним или двумя объективами и с 32 ГБ памяти.

Вне зависимости от того, какому цвету или бренду отдаете предпочтение вы, в интернет-магазине МТС можно оформить заказ на понравившуюся модель и оставить заявку, после этого с вами свяжутся и уточнят все детали по доставке выбранного гаджета.

Как оформить новую сим-карту?

.

.

Чтобы новый гаджет раскрыл весь свой потенциал, лучше заранее подобрать СИМ-карту с нужным тарифом здесь. Можем посоветовать воронежцам от себя: доверьтесь искусственному интеллекту МТС, который сформирует индивидуальный тариф на основе вашего бюджета на связь и стиля общения.

Оформить оперативно СИМ-карту вы сможете в ближайшем салоне - найти его можно на интерактивной карте. Мобильная связь и интернет официально включены в список товаров и услуг первой необходимости, поэтому большинство салонов связи оператора в Воронеже и области продолжают работать в привычном режиме, не считая тех, что расположены в закрытых на время всеобщей самоизоляции торговых центрах.

Не переживайте за свою безопасность при походе в салон, персонал проинструктировали о правилах общения с посетителями, менеджеры носят маски и перчатки, а также соблюдают безопасную дистанцию.

В салоне можно внимательно осмотреть выбранный смартфон. Безопасность при этом соблюдается на высшем уровне: после демонстрации выставочный образец обязательно обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Как подключить или отключить услуги связи или сменить тариф?

.

.

Приложение «Мой МТС» - ваш пульт управления всеми подключенными услугами - как платными, так и бесплатными. Хотите что-то новое? Откройте вкладку «Доступные»: там полный список всех приложений и опций, включая подписки на развлекательные сервисы с музыкой, кино и книгами. Отключить услугу при необходимости так же просто.

Опять же следить за расходами на связь и начислениями за услуги удобнее в приложении. На диаграмме вам наглядно покажут распределение потраченных средств. Быть может, вы поймете, что вам нужно больше минут для общения и меньше смс.

Порой выгоднее просто сменить тариф - сделать это можно всего за пару минут в телефоне. Изучайте, выбирайте варианты и подключайте в приложении «Мой МТС» - для себя или близких.

Как пополнить баланс, оплатить домашнее телевидение и интернет?

.

.

От сорванных звонков, поиска Wi-Fi и оплаты с процентами через терминал опять же спасет приложение «Мой МТС». Наверняка есть те, кто скажут: «Я и раньше переводил деньги с банковской карты, что в этом нового?»

Быть может, для вас такие услуги как обещанный платеж - не секрет. Но уверены ли вы, что ваши пожилые родственники столь же легко справляются с этой задачей? Позаботьтесь о них и подключите автоплатеж к их номерам. Это не только избавит близких от необходимости выходить из дома, но и позволит сэкономить на услугах связи до 20% от привычного ежемесячного платежа.

К слову, оплатить ЖКХ, интернет и ТВ, мобильную связь, товары и услуги клиенты МТС Банка в Воронеже могут через онлайн-банк или мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
На Нововоронежской АЭС изучают уникальные свойства нейтрино
Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) с реактором ВВЭР-1200 стал площадкой для реализации проекта по исследованию свойств нейтрино - одной из самых распространенных и при этом трудноуловимых частиц во Вселенной
Новости 24
Элеватор в Воронежской области оштрафовали за приём на работу экс-чиновника
В Воронеже девушка, хотевшая купить породистого щенка, "подарила" мошеннику 12 тысяч рублей
Воронежские активисты пожаловались на состояние дорог после зимы
В Воронеже иномарка сбила насмерть пенсионерку
Воронежцев напугали полицейские, раздающие уведомления о возможных штрафах водителям и пешеходам
В Воронеже определили адреса 4 почтовых отделений, которые будут работать по выходным
Воронежский заповедник предложил местным жителям послушать весну
В Воронеже котенка с улицы Лизюкова защитили от коронавируса
Под Воронежем подпольный производитель удобрений заработал 35 миллионов рублей
В Воронеже ищут водителя, сбившего пешехода и уехавшего с места ДТП
Из-за угрозы коронавируса воронежцам предлагают участвовать в акции «Бессмертный полк» дистанционно
Банк УРАЛСИБ улучшил условия продления срочных вкладов «Журавли» и «Классика»
Под Воронежем мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В центре «Мой бизнес» в Воронеже работает «горячая линия» для предпринимателей
Под Воронежем столкнулись 4 машины
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1.9 раза по итогам 1 квартала 2020 года
Воронежцы начали шить бесплатные маски для больниц
Концерт Стаса Пьехи в Воронеже перенесли на середину ноября
Поезд «Воронеж-Москва» загорелся под Рязанью
Под Воронежем огонь едва не сжег три садоводческих поселка
На входе на мемориал «Песчаный лог» посадили 760 саженцев деревьев и кустарников
Житель воронежского села, напавший с вилами на ребенка и его бабушку, вспорол себе горло
Число изолированных с подозрением на коронавирус воронежцев на 8 апреля увеличилось до 64
В Воронеже на ремонт диагностического центра детской больницы выделили еще 28 млн рублей
В Ботаническом саду Воронежа начали ремонтировать воинское захоронение
Воронежцам выгоднее представлять документы на регистрацию ИП в электронном виде
Дубовая надпись «70 лет Победы» под Воронежем за пять лет подросла до метра
В Воронеже упавшие деревья повредили балкон, магазин, забор и три машины
После визита незнакомки из дома воронежской пенсионерки пропали ювелирные изделия на 120 тысяч