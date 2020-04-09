Сергей Гаврилов предложил правительству поддержать НКО в условиях эпидемии коронавируса

Они непосредственно работают с жителями городов и деревень, особенно с пожилыми людьми, оказывая им необходимую социальную, духовную и психологическую поддержку.

Помочь тем, кто помогает

«Советские традиции взаимопомощи живы и сегодня. Да и в целом нашей нации издревле присуще чувство локтя. Русские всегда объединялись перед лицом угроз. Сегодня как раз тот момент, когда вирусу активно противостоят не только медики, но также добровольческие и религиозные организации», - говорит глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов.

В Воронежской области ежедневно, включая выходные дни, добровольцы отрабатывают около 40 заявок, поступающих от людей старше 60 лет. Комсомольцы и молодые коммунисты Воронежского отделения КПРФ участвуют в акции «Своих не бросаем». В поле их зрения ветераны КПРФ, которые не должны чувствовать себя брошенными.

Но сами добровольцы также нуждаются в полномасштабной поддержке, о чем недавно заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов: «Пристального внимания заслуживают не только те, кто затруднен в возможности себя обеспечивать, но и все, кто сами оказывают добровольную помощь нуждающимся».

Необходимость поддержки НКО обсуждалась недавно на заседании Совета Воронежской областной Думы. Сегодня во время 55-го заседания руководитель фракции КПРФ в областной Думе Андрей Рогатнев сообщил депутатам, что их мнение поддержали в Государственной Думе. На заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений принято решение о разносторонних мерах поддержки добровольческого движения в условиях коронавирусной инфекции.

По мнению председателя комитета Сергея Гаврилова, «необходимо срочно реализовать комплекс мероприятий как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов по дополнительной государственной поддержке НКО, а также религиозных организаций, осуществляющих социальную миссию».

Парламентарий отметил, что «основными целями реализации мер по государственной поддержке российского некоммерческого сектора являются стабилизация финансового положения НКО и продолжение их общественно полезной деятельности».

.

Комплекс мероприятий в поддержку НКО

Во время заседания было предложено распространить меры по поддержке в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства на социально ориентированные НКО, добровольческие, благотворительные организации, а также, с учетом их специфики, на религиозные организации традиционных конфессий.

Сергей Гаврилов пояснил, что речь идёт, в частности, о предоставлении права на отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности начиная со дня введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Необходимо предоставить НКО право ходатайствовать у арендодателя об уменьшении арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества из-за введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Предлагаем продлить для НКО как минимум на шесть месяцев сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость). Поддержкой НКО может также стать снижение до 15% совокупного размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для работников НКО и работников религиозных организаций. Социально значимая деятельность НКО и религиозных организаций будет продолжена, если мы предоставим им беспроцентные кредиты или субсидии на выплату заработной платы работникам на период до шести месяцев, а также освободим их на тот же срок от уплаты коммунальных платежей либо предоставим субсидии на их уплату», - пояснил парламентарий.

.

Комитет предлагает федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о временном приостановлении запланированных проверок за деятельностью НКО, за исключением организаций, получающих иностранное финансирование, и внеплановых проверок.

Также депутаты отметили необходимость упрощения условий для НКО в получении ими субсидий, сокращения длительных конкурсных процедур и исключения требования о продолжительности работы НКО как основания получения статуса исполнителя общественно полезных услуг.

Во время заседания была отмечена важность предоставления права НКО проводить в период 2020 - 2021 годов заседания их высших органов управления в заочной форме. Депутаты полагают целесообразным обеспечить волонтеров спецодеждой, питанием, средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническими средствами для дезинфекции, консультационной помощью и обучением.

Председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание на необходимость информирования, в том числе через СМИ, об НКО, оказывающих помощь нуждающимся в условиях коронавирусной инфекции.

«В годы Великой Отечественной войны молодежь массово шла на фронт, многие специально приписывали себе для этого возраст. Сегодня молодые добровольцы снова на передовой, теперь уже противодействия эпидемии коронавируса. Мы приложим все усилия, чтобы их поддержать», - говорит Сергей Гаврилов.

По итогам заседания Комитетом принято решение о формировании рабочей группы для координации разработки и реализации комплекса мер по поддержке НКО и религиозных организаций. К участию в группе необходимо привлечь представителей федеральных органов исполнительной власти, религиозных организаций, социально ориентированных НКО, благотворительных и добровольческих организаций, экспертного сообщества.

http://www.komitet2-22.km.duma.gov.ru/Novosti/item/21967360/