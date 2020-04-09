2020-04-09T10:48:06+03:00
Общество

В центре «Мой бизнес» в Воронеже работает «горячая линия» для предпринимателей

Представители МСП могут получить актуальную информацию о действующем комплексе мер поддержки
Олег ИВАНОВ
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Автор фото-Фролов МихаилАвтор фото-Фролов Михаил
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В центре «Мой бизнес» в Воронеже с 28 марта открыли «горячую линию» для поддержки предпринимателей в период режима самоизоляции в регионе. Она работает с 9:00 по 18:00. Представители малого и среднего бизнеса могут позвонить по телефону - 8 (473) 20-70-100 (доб. 105 и 106) и проконсультироваться у специалистов об актуальных мерах поддержки.

«Горячая линия» создана правительством Воронежской области. Ее главная цель - помочь предпринимателям справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, которая сложилась из-за распространения коронавируса.

Подобные «горячие линии» сейчас работают во всех регионах России. Специалисты call-центров отвечают на вопросы о ведении бизнеса в сложных экономических условиях, консультируют по антикризисным мерам господдержки и помогают в решении других задач.

Воронежцы и жители нашей области также могут получить актуальную информацию по этим темам или, например, проконсультироваться о деятельности самозанятых. В случае необходимости вопросы переадресуют в исполнительные органы государственной власти Воронежской области и федеральные структуры.

Важно подчеркнуть, что в региональном центре «Мой бизнес» также дежурят опытные психологи, которые готовы оказать психологическую помощь в случае необходимости.

Обратите внимание, что на официальном сайте центра «Мой бизнес» уже создали отдельный информационный раздел для воронежских предпринимателей, где собрали ответы на частые вопросы, официальные документы правительства РФ и губернатора Воронежской области, а также актуальную статистика распространения коронавируса в регионе.

Например, представлены первоочередные мерах поддержки малого и среднего предпринимательства. Такие как продление уплаты налогов на срок от 3 до 9 месяцев, снижение тарифов по страховым взносам с 30 до 15% или запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС. О других актуальных мерах поддержки вы сможете прочесть на портале.

Там же представители малого и среднего бизнеса также смогут найти форму справки-пропуска для работы на время режима самоизоляции или, например, перечень отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции, представители которых получат первоочередную адресную поддержку.

Кроме того, на цифровой платформе реализована возможность получения онлайн -консультаций по упрощенному сценарию. Заявки автоматически попадают в зависимости от региона к сотрудникам соответствующего уполномоченного органа поддержки. Для этого была заведена новая типовая услуга, одинаковая для всех регионов - «Общие вопросы и консультации».

Также продолжается онлайн-обучение предпринимателей на базе центра «Мой бизнес» в Воронеже. Так, 9, 16 и 20 апреля областной Центр поддержки предпринимательства проведет серию срочных вебинаров «Госзакупки, корпоративные закупки и продажи на электронных площадках».

ИСТОЧНИК KP.RU

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