2020-04-02T18:10:01+03:00
Общество

«Росводоканал Воронеж»: Мы работаем для вас, оставайтесь дома!

Сотрудники «РВК-Воронеж», обеспечивающие бесперебойную работу предприятия, поддержали федеральную акцию «Мы работаем для вас, оставайтесь дома!»
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В ресурсоснабжающей организации по сменам работают операторы водоподъемных, перекачивающих и канализационно-насосных станций, слесари и технологи очистных сооружений, диспетчеры и ремонтники, электрики и водители, аварийные бригады на сетях водоснабжения и водоотведения. Всего в круглосуточной производственной деятельности водоканала задействованы 979 человек.

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«Наши производственники находятся на рабочих местах и делают все возможное, чтобы воронежцы в эти дни чувствовали себя комфортно. И такого же отношения они ждут от горожан. Своевременная оплата коммунальных услуг – это не только залог нормального функционирования стратегически важного предприятия областного центра, но и признательность работникам водоканала за их ответственный труд и самоотдачу», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

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«Мы работаем для вас, оставайтесь дома!» - это обращение сотрудники «Росводоканал Воронеж» адресуют всем жителям областного центра и просят беречь себя, соблюдать правила самоизоляции и общественной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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