Для удобства жителей региона Сбербанк увеличил количество открытых в нерабочую неделю офисов

Офисы открыты по следующим адресам:

дополнительный офис №9013/003, г.Воронеж, проспект Революции, 35

дополнительный офис № 9013/0150, г.Воронеж, улица Героев сибиряков, 46

дополнительный офис № 9013/0163, г.Воронеж, Бульвар Победы, 22 А

дополнительный офис №9013/0161, г.Воронеж, улица Кольцовская, 46

дополнительный офис №9013/0164, г.Воронеж, Ленинский проспект, 39

дополнительный офис №9013/030, г.Воронеж, улица 20 лет Октября, 90б

дополнительный офис №9013/0190, г.Воронеж, улица Плехановская, 25

дополнительный офис №9013/0137, г.Воронеж, Ленинский проспект, 99

дополнительный офис №9013/090, г.Воронеж, улица Плехановская, 45

дополнительный офис №9013/0180, г.Воронеж, Московский проспект, 11

Жители области могут также воспользоваться услугами дежурного филиала по адресу:

дополнительный офис №9013/01035, Павловск, улица Гоголя, 40 А

Денис Скребец, управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк:

«Для удобства наших клиентов со 2 апреля мы увеличили количество офисов, открытых в нерабочую неделю, до 11. При этом, мы рекомендуем жителям региона соблюдать режим самоизоляции и по возможности осуществлять все банковские операции дистанционно. Сегодня практически все услуги Сбербанка можно получить онлайн. Вопрос здоровья сегодня актуален для каждого, берегите себя!»

Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank Для корпоративных клиентов Сбербанк запустил специальную страницу сайта «Бизнес на удаленке», чтобы помочь максимально эффективно перестроить бизнес-процессы. На странице представлены самые актуальные бесплатные предложения банка, а также информация о скидках и полезных сервисах для перехода на работу в режиме онлайн