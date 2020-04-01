«Час в день можем гулять с детьми недалеко от дома»: уроженка Воронежа рассказала, как во Франции переживают карантин

Елена Петрова уже много лет живет во Франции, в пригороде Парижа. Вместе с мужем они воспитывают двух детей, для которых сейчас настали бесконечные каникулы.

ЧАС В ДЕНЬ МОЖНО ГУЛЯТЬ РЯДОМ С ДОМОМ

Больше двух недель назад у них ввели карантин. Сейчас Франция находится на шестом месте в мире по количеству заболевших: в стране зафиксировано больше 50 тысяч больных с COVID-19, умерло - больше 3,5 тысяч. В общем-то, на фоне Италии и Испании французская статистика выглядит более-менее неплохо.

Елена Петрова.Фото героя публикации.

- На работу ходят только те, кто в силу объективных причин не может выполнять свои обязанности удаленно. И я, и мой супруг работаем из дома. Без необходимости на улицу не выходим. Однако есть ряд причин, по которым разрешается покинуть жилище: например, это поход в магазин, аптеку, а также индивидуальные прогулки или прогулки с детьми. На последнее в день дается один час. Уходить можно не дальше километра от дома и при этом соблюдать дистанцию с другими людьми, - рассказала нам Елена.

По ее словам, паника среди населения была за несколько дней до объявления карантина. Французы, как и русские, тогда начали скупать все продукты, активно (особенно молодежь) проводить время в парках. Но потом быстро успокоились, и все пришло в норму. Сейчас продукты, товары первой необходимости можно купить не только в магазинах, но и заказать их с доставкой на дом. Соцслужбы и жители помогают старикам с покупкой всего необходимого. Елена говорит, что такие меры могут продлиться в стране до начала мая:

- Не могу сказать, что в нашем городе полиция тщательно отслеживает перемещения граждан. По крайней мере, я полицейских в последнее время не вижу. Тем не менее, мы не покидаем дом без специальной бумаги, в которой указана цель нашего выхода, время, наши личные данные – имя, фамилия, место проживания. Если вдруг полицейский остановит, и при вас не окажется этого документа, то будет штраф.

«СМОТРИМ БАЛЕТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА»

Сидеть в заточении, а особенно, если это квартира, тяжело не только взрослым, но и детям. Чтобы как-то их отвлечь и развлечь, Елена каждое утро начинает с семейной зарядки, потом с детьми она делает уроки, готовит поделки, смотрит телевизор:

- Первые дни учиться в таком формате детям было непросто. Но потом привыкли. А в последнее время мы для себя открыли Большой театр – смотрим его балеты в интернете.

А вот играть с детьми время от времени приходится на балконе, и там же иногда происходит общение с соседями. Но больше всего в самоизоляции выручают мессенджеры.

А вообще, самый верный способ, чем занять себя дома – это приготовить еду, освоить новые рецепты, улучшить старые. Хотя и здесь поджидает опасность. Елена говорит, что из-за самоизоляции французы стали больше есть:

- В магазинах видно, что в первую очередь разбирают макароны и муку. Чтобы не поправиться, люди стараются больше двигаться, а чтобы не заразиться – держать с другими безопасную дистанцию, мыть руки, использовать антисептики и носить маски. А если последних нет в продаже, то сами их шьем.

А ЧТО В ИТАЛИИ?

А в это время в соседней Италии эксперты прогнозируют приближение пика заболеваемости коронавирусом уже в эти дни. Так, в столице Ломбардии (регион, наиболее пострадавший от заразы) в Милане уменьшается количество новых случаев. В целом, страна сейчас на втором месте – более 100 тысяч зараженных и более 12 тысяч умерших от COVID-19. Власти Италии говорят, что на следующей неделе будут принимать решения с запуском фабрик и заводов. Делать это будут поэтапно.

Тем не менее, строгие карантинные меры никто не снимает: выход из дома только с документом, в котором описана цель вылазки – это поход за продуктами и лекарствами. Со вчерашнего дня к этому власти добавили еще прогулку с ребенком – один из родителей раз в день может прогуляться со своим чадом недалеко от дома. А так как на карантине заняться, по большому счету, нечем (будем исходить из того, что по своей природе человек ленив, и заставить себя сделать что-то полезное ох как непросто), то итальянцы, как и французы, занимаются готовкой: пекут пироги, делают сладости, лазанью.