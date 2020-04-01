ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн

С учетом пандемии коронавируса срок его внедрения сокращен до минимума - 5 дней, что позволит застройщикам и УК предоставлять жителям доступ к дистанционным сервисам в максимально сжатые сроки.

Система управления домами Домиленд организует удаленные рабочие места сотрудникам управляющих организаций и застройщиков, которые задействованы в обслуживании клиентов.

Жители с помощью мобильного приложения в безопасном для них дистанционном режиме могут просматривать и оплачивать счета за квартиру: услуги управляющих и ресурсоснабжающих организаций, интернет и ТВ, заказывать доставку воды и продуктов питания, услуги службы уборки, ремонта техники и хранения вещей. Прорабатывается возможность доставки лекарств на дом. Сотрудники управляющих компаний для работы с обращениями жителей, используют мобильное приложение сотрудника на платформах iOS и Android. Система Домиленд также позволяет дистанционно проводить общие собрания собственников.

«Мы понимаем, что сейчас особенно важно позаботиться о безопасности клиентов и сотрудников, сократив личные контакты. Поэтому Домиленд и ВТБ предлагают застройщикам и управляющим компаниям максимально быстро перейти на дистанционную систему работы с клиентами. Использование мобильных приложений позволит исключить визиты в офис, сократить количество звонков в диспетчерские службы и при этом повысить качество сервиса», − прокомментировала Дарья Воронова, генеральный директор Домиленд.

Для корпоративных клиентов ВТБ при подключении до 10 апреля действует специальное предложение - партнеры банка получат льготный период использования системы до 31 мая 2020 года. Банк ВТБ (ПАО).