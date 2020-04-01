Качают спину и записывают каверы: чем развлекают себя воронежцы во время самоизоляции

По всей стране один регион за другим вводит режим всеобщий самоизоляции. Чтобы не допустить распространения коронавируса, людей просят оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Как в это нелегкое время развлекаются воронежцы - смотрите в нашей подборке.

Алина Бочкова рисует портреты. Делает это на компьютере с использованием графического планшета. по словам девушки, современные технологии дают множество преимуществ перед бумагой: создание слоев, добавление разных эффектов и возможность корректировки на любом этапе. Однако от этого процесс легче не становится. На один рисунок у Алины уходит примерно шесть часов.

- В основном я рисую портреты. Мне всегда больше всего нравилось изображать людей: ведь мы все такие разные, - рассказала Алина Бочкова «КП».

предоставлено героиней публикации.

Кирилл Бондаренко и Николай Нефедов снимают на видео упражнения, с помощью которых можно накачать спину в домашних условиях. Ребята давно занимаются спортом, поэтому и решили занять людей в самоизоляции чем-то полезным. Кирилл и Николай обещают, что со временем на их канале появится еще больше интересных видео.

Укрепляем мышцы кора и спины!..

А у Анны Аистовой теперь стало больше времени, чтобы заняться росписью холщовых сумок.

- Я увлеклась этим еще полгода назад. Также пробовала заниматься росписью одежды, ламп, но в основном делала это для себя, получала наслаждение от работу,- пояснила Анна.

Девушка училась в художественных школах, но долго не могла найти применения своим навыкам. Хотелось заняться чем-то полезным, но в тоже время и увлекательным. Шопперы, так называют холщовые сумки, экологичны и удобны. Их можно использовать вместо обычных пакетов, а своеобразный рисунок добавляет шарм изделию. Анна расписывает их акрилом, который не смывается при стирке. Такие сумки девушка дарит своим родным и друзьям.

предоставлено героем публикации.

Еще один житель Воронежа Александр Марочкин написал веселую композицию про коронавирус. Это кавер на знаменитую песню, исполненную Ларисой Долиной, «Три белых коня». Мужчина выложил видео на своей странице во «Вконтакте» и отметил, что дома он никогда не скучал, так что и на внезапных выходных, оттягивается по полной. Трек получил название «Песенка про коронавирус или Apocalypse Now».

Песенка про коронавирус, или Apocalypse Now.

Дуэт «Кузина» из Воронежа решил развлечь не только себя, но и всех жителей города. Актриса Камерного театра Яна Кузина и музыкант Никита Бондаренко обещают устроить онлайн-концерт на своей странице во «Вконтакте» прямо из дома. В ожидании выступления исполнители предлагают посмотреть караоке-видео на песню «Врун», в котором очень много Воронежа, по виду которого многие, наверное, уже скучают.