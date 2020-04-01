2020-04-01T11:12:56+03:00
Общество

Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС остановлен для проведения планового ремонта

01 апреля 2020 года в 00:00 энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта – ППР
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Согласно графику, ППР продлится 49 суток, до 20 мая 2020 года.

В ходе ППР будет проведен средний ремонт энергоблока. Специалисты выполнят средний ремонт реактора с частичной перегрузкой активной зоны, текущий ремонт всех четырёх парогенераторов и текущий ремонт всех четырёх главных циркуляционных насосов: на двух из них будет произведена замена радиально-опорного подшипника. В течение планового ремонта будет осуществлён средний ремонт турбины, при этом на двух цилиндрах низкого давления пройдет капитальный ремонт. На турбогенераторе будет проведён капитальный ремонт с выводом ротора и средний ремонт возбудителя.

ППР - ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа.

Энергоблоки №4, №5 и №6 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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