2020-03-31T06:49:12+03:00
Экономика

ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов

ВТБ осуществляет работу своих отделений в соответствии с ранее заявленным графиком выходного дня. Сегодня по всей России открылись около 200 офисов ВТБ
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С учетом того, что клиентопоток сократился на 40-60%, банк в динамичном режиме управляет работой сети и не исключает возможности поэтапного сокращения времени работы и числа дежурных точек на этой неделе. Решение будет приниматься индивидуально по каждому региону в зависимости от санитарной ситуации и заявлений региональных властей. Мы просим наших клиентов минимизировать свои визиты в отделения и максимально использовать дистанционные каналы обслуживания. Банк постоянно работает над расширением числа возможных онлайн-операций. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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