Сбербанк рекомендует воронежцам в период самоизоляции пользоваться онлайн-сервисами

В Воронежской области ввели режим всеобщей самоизоляции с 31 марта. До особого распоряжения жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости. В то же время люди активно приходят в банки, чтобы погасить кредиты, оформить реструктуризацию или провести другие операции, которые можно сделать и дома. Ажиотажа именно по снятию наличных нет.

Помните, что сегодня важно позаботиться о собственном здоровье, о своей семье, родственниках, соседях. Конечно, офисы Сбербанка будут работать по специальному графику, чтобы принять всех желающих, но почему бы не воспользоваться интернет-сервисами?

По информации Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк в Воронеже продолжают работают дежурные офисы:

Допофис №9013/0161 (ул. Кольцовская, 46) - с 10.00 до 17.00

Допофис №9013/0164 (пр-т Ленинский, 39) - с 8.30 до 15.00

Допофис №9013/030 (ул. 20-летия Октября, 90) - с 9:00 до 16:30

Допофис №9013/0137 (пр-т Ленинский, 99) - с 14.30 до 17.00

Допофис №9013/0190 (ул. Плехановская, 25- с 14.30 до 17.00

Они будут работать по специальному графику выходного дня по 5 апреля. Режим индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы». К слову, банкоматы и терминалы во всех зонах круглосуточного обслуживания 24/7 продолжат работать в стандартном режиме.

График офисов можно также уточнить в приложении «Сбербанк Онлайн» и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

- 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

- 8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

- 8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

Не беспокойтесь за вклады - в период выходной недели их можно снять или пополнить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам пройдет в соответствии с установленной в договоре датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ, если заемщик не обеспечит наличие необходимой суммы для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без штрафных санкций.

- Рекомендуем своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация, - комментирует пресс-служба ЦЧБ ПАО Сбербанк в Воронеже.