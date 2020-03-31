Воронежцев предупреждают о переносе диспансеризации и профилактических медосмотров

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции проведение профилактических медосмотров и диспансеризации в Воронежской области временно приостановлено. Те, кого пригласили пройти профосмотры с 1 января по 31 марта, смогут сделать это позже. Страховые медицинские представители сообщат в индивидуальном порядке о переносе срока проведения диспансеризации. Подробнее об этом мы поговорили с Евгенией Исаенковой, начальником отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС.

- Почему пришлось пойти на эту меру?

- Постановлением Правительства Российской Федерации закреплено право каждого гражданина на прохождение профилактических медицинских осмотров не реже одного раза в год. Также ежегодно после 39 лет проводится диспансеризация. Естественно, на бесплатной основе. Проходить их можно в том числе в вечерние часы и в выходные дни.

Но в целях защиты населения от распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение временно приостановить проведение профилактических мероприятий.

- В течение какого времени будет действовать ограничение? Если человек из-за этого пропустит свое «окно», у него же будет шанс в дальнейшем пройти осмотр?

- Сложно сейчас говорить о точном времени. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Сегодня страховые представители по правилам обязаны проинформировать застрахованных граждан о необходимости переноса профосмотров.

Самому человеку никуда обращаться не нужно. В соответствии с планами департамента здравоохранения Воронежской области происходит информирование застрахованных лиц. Впоследствии вам сообщат, когда нужно будет посетить медучреждение.

Единственное, медицинскую помощь в случае обращения пациентов, которые состоят на диспансерном наблюдении в связи с онкологическим заболеванием, болезнями сердечнососудистой или эндокринной системы, организуют в соответствии с теми условиями, которые были установлены и до этого.

- Для чего вообще нужны профосмотры и диспансеризации? Почему важно, чтобы человек не забыл воспользоваться ими, когда ситуация стабилизируется?

- Как только ограничительные меры перестанут действовать, страховые представители оповестят о необходимости прохождения профилактических мероприятий.

Нужно вспомнить о том, что 2020 год был объявлен годом всероссийской диспансеризации. Более того, Правительство утвердило новую программу госгарантий - она была расширена.

В базовую программу ОМС войдут новые виды высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Особое внимание будет уделяться диагностике злокачественных новообразований - пациенты смогут пройти шесть онкоскринингов. Например, на выявление опухолей в толстом кишечнике, в прямой кишке, шейке матки, молочной железе, предстательной железе и желудке.

При этом сама диагностика в рамках диспансеризации станет проще. Некоторые исследования в рамках ОМС будут оплачиваться по-новому. Из подушевого финансирования исключены такие исследования, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография , ультразвуковое исследование сердечнососудистой системы, эндоскопические исследования и гистологические молекулярно-генетические исследования с целью выявления онкологии. Они теперь должны оплачиваться по объемным показателям. Говоря проще - в зависимости от количества оказанных услуг. Это создаст дополнительную заинтересованность для медорганизаций в назначении подобных исследований. Одновременно изменились и предельные сроки ожидания медицинской помощи.

То есть диагностика станет доступнее.

- Для получения дополнительной информации я могу обратиться в ТФОМС или к своему страховому представителю?

- Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра ТФОМС Воронежской области - 8-800-775-95-39, а также по телефонам «горячих линий» страховых медицинских организаций:

ООО МСК «ИНКО-МЕД» - 8-800-100-36-03

Воронежский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02.

Линии работают круглосуточно, звонок по России бесплатный.

- Коронавирус, наверное, сегодня - тема номер один? Что же нужно знать воронежцу о своих правах на медицинские услуги в связи с введением такого режима?

- Главное - не паниковать. Сегодня при выявлении первых симптомов ОРВИ необходимо обратиться в медицинскую организацию. Достаточно вызвать врача на дом. Не нужно приходить в поликлинику!

- При этом многие люди уже сейчас хотят провериться на коронавирус... Насколько я понимаю, это не совсем стандартная проверка?

- Проходить это обследование обязательно нужно только тем людям, которые либо вернулись из-за границы, либо контактировали с зараженными, либо те, у кого наблюдаются острые симптомы ОРВИ.

- Но если кто-то вдруг подхватит эту инфекцию, то он может рассчитывать на лечение по стандартному полису медицинского страхования?

- Естественно, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования человек получит помощь в полном объеме.

- Получается, если я столкнусь не с ОРВИ, а, предположим, с зубной болью или какой-либо другой, меня обязательно должны принять?

- Организация оказания медицинской помощи населению предусматривает возможность оказания в первую очередь экстренной и неотложной помощи. Пациенту, например, с острой зубной болью проведут все необходимые процедуры.

- Не повлияет ли ситуация с коронавирусом на те нововведения, что планировались на 2020 год?

- Нет. Скажу больше, программа госгарантий на 2020 год предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи. Например, при подозрении на онкологию врач должен будет проконсультировать пациента в течение трех дней. Ранее было 14.

Диагностические и инструментальные лабораторные исследования при подозрении на онкологию будут проводить за семь дней. А период ожидания специализированной, но не высокотехнологичной медицинской помощи, для пациентов с онкологией тоже сократится до одной недели. То есть все сроки ожидания сокращены в два раза.

Расширен перечень ВМП, включенных в базовую программу ОМС, - он дополнен 18 методами терапии по профилю онкология. Средняя стоимость лечения одного такое случая - 181 тысяча рублей.

Еще одно направление медицинской помощи, которое будет активно развиваться в 2020 году в сфере ОМС, - это реабилитация. Ее финансирование в текущем году вырастет на 30%.