Жительница Воронежа, которой грозит штраф за фейк о коронавирусе, сравнила себя с Водонаевой

31 марта в Госдуме одобрили поправки в административный кодекс и тем самым ужесточили наказание за распространение фейков об эпидемии коронавируса. Для граждан и юрлиц ввели штрафы и уголовную ответственность. Так, если ложные сообщения стали причиной смерти человека, виновника могут лишить свободы на пять лет или оштрафовать на два миллиона рублей.

Тем временем в Воронеже на фоне пандемии COVID-19 и указанных поправок произошел показательный случай. 32-летней местной жительнице грозит штраф в 100 тысяч рублей за пост в Facebook. Как рассказали в полиции, она написала, что реальная ситуация с коронавирусом в городе скрывается, а город закрывается как инфицированный. В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной). Максимальный штраф до 100 тысяч рублей.

- Я посмотрела огромное количество новостей наших и зарубежных, вдалась в панику. А еще увидела, что очень многие ходят на работу. Тогда решила записать провокационный пост, чтобы воздействовать на людей: сидите дома! У меня большое количество подписчиков во всех соцсетях, - объяснила свои действия правоохранителям девушка. - Ни в коем случае я не пыталась создать панику. Прошу прощения у всех, кого напугала. Давайте вместе дружно переживем эти нелегкие времена. Дома напишу разъяснительные посты.

Пост, за который оштрафовали девушку.

Отвечать на дополнительные вопросы «КП-Воронеж» девушка не стала. Однако на странице в соцсетях, действительно, опубликовала свою точку зрения на произошедшее. По словам девушки, тот пост содержал призыв оставаться дома и беречь себя. А сотрудники облправительства, которые увидели запись, написали ей, что она распространяет фейки и сеет панику. После этого жительница Воронежа удалила запись в ФБ.

скриншот записи.

«Это был вечер пятницы. Утром во вторник ко мне приезжает полиция с пресс-службой ГУВД, с обвинением в распространение фейка и паники. No comments. Что вот у меня много подписчиков и я могу руководить массами, ко мне прислушиваются...Тут я вспомнила #аленуводонаеву. Где ее слова полностью перевернули и обвинили в том, чего не было», - написала девушка на своей странице (орфография и пунктуация автора сохранены – ред.).

скриншот записи.

Позже 32-летняя жительница Воронежа закрыла свою страницу от посторонних пользователей.