Центр «Мой Бизнес» проведет ряд образовательных вебинаров для воронежских предпринимателей

2, 6 и 8 апреля центр «Мой Бизнес» в Воронеже организует серию вебинаров об управление финансами для начинающих и действующих предпринимателей. Практикующий финансовый консультант Марина Самарцева расскажет о ценообразовании, управлении прибыльностью, а также о регулировании денежных потоков.

Если вам, например, интересно научиться оперативному планированию ваших средств, повысить доходность своего бизнеса за счет грамотного управления или научиться устанавливать цены для участия в торгах - то уже сейчас можно зарегистрироваться для участия в семинаре. Тем более, что «вход» бесплатный для всех желающих.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ряд запланированных на ближайшее мероприятий в центре «Мой бизнес» будут проведены в режиме вебинаров. Так что вы сможете продолжить самообразование. Подробная информация о предстоящих мероприятиях будет появляться на официальном сайте. Отметим, что все образовательные мероприятия в центре проходят бесплатно.

- Качественное развитие бизнеса зависит от того, насколько построена стратегия вашего дела. Предприниматели должны четко понимать, чего они должны достичь и какими путями можно прийти к этой цели. Порой, нам всем нужны какие-то дополнительные знания в определенных сферах. Для этого центр «Мой бизнес» подобрал значимые обучающие семинары, тренинги, программы. Мы выбирали мероприятия из перечня рекомендованных Минэкономразвития, - подчеркивает Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже.

Если сейчас вы находитесь на стадии планирования своего дела или только запустили свой проект, то можете пройти пятидневный курс «Азбука предпринимателя». Вам объяснят каждый шаг: от регистрации ИП до выбора налогового режима. Подобные курсы помогают в дальнейшем избежать многих ошибок.

Кроме того, зачастую образовательные программы дают шанс так называемым «стартаперам» найти опытных наставников и влиться в бизнес-сообщество. Яркий пример: воронежский бизнесмен запустил свою линейку сухофруктов, но перед ним стоял вопрос о том, как разрешить логистические вопросы. Спикер, который читал как раз курс «Азбука предпринимателя», настолько поверил в эту идею, что решил помочь проработать все шаги в построении этой системы.

- Постоянно находиться в процессе образования важно и тем, кто уже давно в деле. Есть множество курсов для того, чтобы поддерживать свои компетенции. Например, актуальна сегодня программа «Маркетинг и продвижение». Многих также интересует, как работать на тендерных площадках. Уверен, что мы сформировали хороший блок обучающих программ, которые четко распределены по требованиям и направлениям. Вместе с тем, мы постоянно общаемся с предпринимателями и интересуемся, что еще было бы им интересно. Благодаря этому мы постоянно совершенствуем свой образовательный цикл, - отмечает Андрей Демидов.