«Панических настроений среди клиентов нет»

Часть воронежских компаний перевела своих сотрудников на удаленку. Кто-то отправил работников в досрочный отпуск, другие сократили количество встреч. Но финансовые организации должны бесперебойно функционировать даже в сложившейся ситуации. Как они обеспечивать безопасность своих клиентов? Какие настроения среди последних и как они сказались на работе банков? На эти и другие вопросы отвечает управляющий воронежским ВТБ, вице-президент банка Владимир Пенин.

О безопасности клиентов и сотрудников

– Один из распространенных страхов сегодня – вирус может передаваться через денежные купюры. Принимаются ли в банках какие-то меры, чтобы обезопасить воронежцев?

– Да, разумеется, такие рекомендации даны банком России и ВОЗ. Поступающие в ВТБ на пересчет деньги в профилактических мерах выдерживаются банком в течении 3-5 дней. Кроме того, еще задолго до пандемии ВТБ взял курс на цифровизацию и уход от наличных расчетов. Сегодня возможностями бесконтактной оплаты оборудованы уже 97% POS-терминалов ВТБ. Активно внедряются сервисы PAY для оплаты покупок смартфонами. Наши клиенты совершают уже 86% операций бесконтактно, при этом половина из них – на сумму менее 1000 рублей, что не требует ввода пин-кода. То есть количество контактов даже с терминалами ограничено.

– Банки в последнее время активно внедряли биометрию. Но многие воронежцы еще недавно относились к ней скептически. Нашла ли эта технология какое-то новое применение сейчас?

– В рамках единой биометрической платформы ВТБ планирует использовать различные виды сбора и использования биометрических слепков. Уже сейчас с согласия клиента мы собираем его голос и используем для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания. В 2020 г. будет запущен сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, мы планируем узнавать наших клиентов по лицу и мобильном приложении, а в отделениях обслуживать без паспорта. Биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка.

Думаю, желающих пользоваться биометрией будет становиться все больше.

– Мы говорим о достаточно простых операциях, таких как оплата покупок. А если клиенту нужна более сложная банковская операция? Придется ехать в офис?

– Все большее количество банковских услуг можно получить онлайн. Клиенты дистанционно могут подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции.

В том числе осуществить подписание документов. Сотрудник банка формирует операцию в системе и отправляет электронный документ на подписание клиенту в ВТБ-Онлайн. В свою очередь, клиент получает смс/push уведомление. По ссылке из уведомления он авторизуется в ВТБ-Онлайн стандартным образом и попадает на страницу с оформляемой операцией. Клиент видит основные условия операции, а также сам договор в электронном формате. После ознакомления он может подтвердить операцию ПЭП (простой электронной подписью) в ВТБ-Онлайн. Такой документ хранится в электронном архиве и в любой момент доступен для просмотра пользователю в ВТБ-Онлайн.

– Какие меры предпринимаются, чтобы обезопасить сотрудников?

– Банк принял решение о переводе на удаленный формат работы сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно без нарушения банковских процедур и требований безопасности.

Еще в январе ВТБ ввел запрет на командировки сотрудников и рекомендовал воздержаться от личных поездок в страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Кроме того, все массовые совещания бизнес-подразделений ВТБ переведены на режим конференц-связи.

О настроениях клиентов

– Владимир Алексеевич, с вашей точки зрения, какое «самочувствие» у клиентов не в медицинском смысле, а в финансовом? Действуют ли в банке какие-то льготные условия на период эпидемии?

– ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Для клиентов, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска, предусмотрена отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты). Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. В целом я могу сказать, что панических настроений среди клиентов нет.

– А как бы вы оценили финансовое положение воронежцев до кризиса? Есть ли у населения так называемая подушка безопасности?

– По итогам 2019 года портфель привлеченных средств частных лиц ВТБ в Воронежской области увеличился на 25% и на 1 января составил 60,7 млрд рублей. В течение года динамично росли показатели и по сберегательным продуктам. Так, количество средств на депозитах физлиц увеличилось на 17%,до 49,7 млрд рублей. В инвестиционные продукты жители региона разместили почти 11 млрд рублей – на 90% больше, чем годом ранее. Это говорит о том, что некий запас прочности у семейных бюджетов есть.

– Будущее финансовое благополучие воронежцев во многом зависит от состояния малого и среднего бизнеса – в небольших компаниях трудится большинство наших горожан. Есть ли какие-то меры поддержки для этого сегмента бизнеса?

– Конечно. Среди мер поддержки - предоставление краткосрочных кредитов предприятиям по льготным субсидированным ставкам. Они могут быть основаны на действующих государственных программах поддержки МСП. Детали программы обсуждаются Правительством России и Центральным Банком совместно с крупнейшими банками. Кроме того, мы разрабатываем программу реструктуризации действующих кредитов. Работа со многими клиентами уже сейчас ведется в индивидуальном порядке. Банк ВТБ (ПАО).