2020-03-30T14:22:04+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС успешно отработали действия в ходе тренировки на дамбе пруда-охладителя

27 марта 2020 года около полусотни человек под руководством зам. главного инженера по ремонту Нововоронежской АЭС Дмитрия Терехова приняли участие в тактико-специальных учениях на дамбе пруда-охладителя 5-го энергоблока
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Целью тренировки стала оценка готовности спасателей к работе в случае нештатной ситуации на гидротехнических сооружениях.

К участию в учениях была привлечена команда спецведомственного формирования (СВФ) цеха обеспечивающих систем и нештатная спасательная группа (НСГ) НВ АЭС, а также автотранспорт и спецтехника: грузовые автомобили, экскаваторы, автосамосвалы, бульдозер.

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За действиями участников наблюдали представители Главного управления МЧС по Воронежской области.

«Подобные учения проводятся один раз в пять лет в рамках декларирования безопасности гидротехнических сооружений. Личный состав всех формирований успешно отработал учебную задачу, показав высокий уровень подготовки и слаженность взаимодействия», – отметил заместитель начальника отдела мероприятий гражданской обороны Главного управления МЧС по Воронежской области, подполковник Алексей Антипов. Учения получили высокую оценку специалистов, и на основании заключения МЧС Ростехнадзор выдаст Нововоронежской АЭС декларацию о безопасности гидротехнических сооружений сроком ещё на пять лет.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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