2020-03-27T18:22:27+03:00
Экономика

ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате

Высшая школа менеджмента СПбГУ (ВШМ) проведет для абитуриентов и их родителей традиционные дни открытых дверей в новом формате – онлайн
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Дистанционный режим позволит без личного посещения вуза получить всю необходимую информацию о поступлении на программы бакалавриата и магистратуры бизнес-школы.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Дергунова, с июня 2019 года являющаяся также Директором ВШМ СПбГУ, совместно с преподавателями и сотрудниками бизнес-школы расскажет о широких возможностях ВШМ - признанного игрока на международном и российском рынке бизнес-образования.

«Нам всем пришлось столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами в связи с эпидемией. СПбГУ и ВШМ лидируют в России по переводу образовательного процесса в онлайн-формат. Мы сделали все возможное, чтобы студенты и преподаватели могли продолжать обучение в привычном ритме, оставаясь при этом дома – с 16 марта все занятия в ВШМ проходят дистанционно. Наша бизнес-школа быстро реагирует на вызовы внешнего мира. Такую же гибкость и адаптивность ВШМ развивает у своих студентов. И именно такие сотрудники нужны сегодня работодателям», - отметила Ольга Дергунова.

28 марта состоится первая онлайн-встреча преподавателей и сотрудников ВШМ с желающими поступить на программы бакалавриата. Видео-трансляция и тематические чаты позволят абитуриентам и их родителям получить всю необходимую информацию о бизнес-школе. Пройти онлайн-регистрацию, задать вопросы и ознакомиться с итоговыми материалами все желающие могут на официальном сайте ВШМ https://gsom.spbu.ru/events/event2020-03-20/ Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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