2020-03-27T17:26:26+03:00
Экономика

Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц

Банк ВТБ в марте 2020 года зафиксировал рекордное число акционеров
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Общее количество лиц, владеющих акциями банка, по состоянию на 1 марта составило более 199 тысяч, в том числе около 198 тысяч частных инвесторов. Эти показатели являются максимальными за всю историю публичного обращения акций ВТБ.

За год количество держателей ценных бумаг банка выросло на 47%, причём наибольший прирост произошёл в течение последних трёх месяцев. За период с декабря по март число акционеров ВТБ выросло на 25%. Увеличение произошло в основном в сегменте розничных инвесторов, доля которых в настоящий момент составляет 8,3% от акций в свободном обращении (+1 п.п. за год).

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. Ежегодно банк проводит около 70 мероприятий для частных инвесторов, для акционеров также доступны дистанционные каналы коммуникации, включая мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему электронного голосования на собраниях акционеров. Важное место в системе корпоративного управления занимает независимый Консультационный совет акционеров (КСА), представители которого входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Базовый объём привилегий предоставляется уже при владении акциями в количестве от одной штуки. За период действия программы акционеры ВТБ оформили уже более 140 тысяч продуктов на выгодных условиях. По информации Московской биржи, акции ВТБ входят в число наиболее популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. С начала 2019 года от 8,5% до 11,7% активных инвесторов имели акции ВТБ в своих портфелях, благодаря чему акции ВТБ стабильно занимают 3-4 позицию в рэнкинге предпочтений участников фондового рынка. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия
ВТБ Капитал в целях поддержки бизнеса клиентов в условиях распространения коронавируса и изменения экономической ситуации в России и мире реализовал все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы и организации обслуживания
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и «Информации Банка России о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля»
Новости 24
Санатории, пансионаты и оздоровительные лагеря в Воронежской области закроют до лета из-за коронавируса
Количество наблюдаемых на дому из-за подозрения на коронавирус воронежцев превысило две тысячи
Центр Воронежа перед неожиданными выходными встал в пробках
Воронежцы горюют по разрушаемому парку «Танаис»
Главный воронежский полицейский представил коллегам своего нового заместителя
В Воронежской области введут особый противопожарный режим с 15 апреля
Нерабочая неделя в Воронеже: парикмахерские и небольшие непродовольственные магазины будут открыты
Воронежские власти объяснили, как будут закрывать парки
В Воронежской области 86 медорганизаций открыли «горячие линии» по коронавирусу
В Воронеже из аптек исчез парацетамол
Находчивая пенсионерка из Воронежа не дала обмануть себя аферисту
Нерабочая неделя в Воронеже: ЗАГСы будут регистрировать только рождение и смерть
В Воронеже «РВК» и «Квадра» не будут принимать посетителей из-за коронавируса
«Коронавирус наступает - а мы без воды!»: жители поселка под Воронежем оказались отрезаны от важнейшего ресурса
Директор центра «Мой Бизнес» в Воронеже: «Режим самозанятых обеспечит прирост в малом и среднем предпринимательстве»
В Воронежской области тест на короновирусную инфекцию прошли 1978 жителей
Воронежских автомобилистов начали штрафовать за парковку за газонах
В Воронеже нашли бизнесмена, который реконструирует парк «Дельфин»
На воронежской трассе столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, четверо в больнице
Воронежский турагент: «Отдых людей, купивших путевки заранее, переносится на неопределенный срок»
Воронежец продал «Ауди А6» новому хозяину, а потом поджег ее
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, забившему до смерти старшего брата
Стало известно, когда могут вернуться домой туристы из Воронежа, улетевшие в Таиланд
Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт