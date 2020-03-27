ГК ВТБ Лизинг продолжает оказывать поддержку авиационной отрасли

В настоящее время в рамках сотрудничества с ВТБ Лизинг у компании в лизинге находятся 3 самолета Boeing 767-200.

Авиакомпании будет предоставлен грейс-период (льготный период) на апрель-июнь 2020 года. В это время она не будет осуществлять платежи по заключенным договорам лизинга, вся сумма приходящихся на этот период лизинговых платежей будет перенесена на последующий, дополнительно согласованный срок. Пени и неустойки за указанный период времени применяться не будут. С июля 2020 года оплата лизинговых платежей вернется в режим согласно действующему графику.

Ранее ВТБ Лизинг согласовал перенос платежей группы Аэрофлот по договорам операционной и финансовой аренды ВС. В периметр соглашения попали 50 Boeing 737-800, 4 Boeing 747, 2 Boeing 777, 9 самолетов Airbus A319, а также по одному А320 и А330, находящиеся в эксплуатации у перевозчика.

«Мы работаем в плотном контакте с нашими клиентами и индивидуально подходим к решению их бизнес-задач, чтобы оказать поддержку в непростой экономической ситуации. Считаю, что сегодня для бизнеса особенно важно находить возможности и идти навстречу друг другу, чтобы вместе преодолевать этот этап в тесном партнерстве", - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, председатель совета НП «Лизинговый союз». Банк ВТБ (ПАО).