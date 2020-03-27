2020-03-27T17:12:17+03:00
Общество

Правительство Воронежской области выделило на проекты ТОС почти 90 миллионов рублей

На эти средства жители приведут в порядок детские спортивные площадки, парки, стадионы, кладбища
Поделиться:
ТОСы Богучарского района.ТОСы Богучарского района.
Изменить размер текста:

В региональном правительстве сообщили об итогах конкурса общественно полезных проектов органов ТОС на текущий год. Конкурс проводило НКО Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», и на него поступило 863 проекта благоустройства населенных пунктов.

ТОСовцы представили свои проекты конкурсной комиссии, а та оценивала их по следующим критериям: уровень проектной проработки мероприятий, социальная значимость проекта и устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта), личный вклад членов ТОС, наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций и др.

В результате гранты на реализацию проектов благоустройства населенных пунктов получили более 200 ТОСов. Сумма по каждому проекту зависит от объема заявленных работ. Например, ТОС «Мужичанское» (село Березовское Воробьевского района) получит почти 800 тысяч рублей. На эти средства жители хотят поставить детскую игровую площадку и благоустроить прилегающую к ней территорию. А ТОС «Степь» (село Каменно-Степное Таловского района) на организацию раздельного сбора мусора попросил 86 миллионов. ТОСу «Коммунар» (село Орлово Новоусманского района) достанется 147,5 тысяч рублей, на которые продолжится создание сквера у памятника погибшим воинам-односельчанам.

ТОС №7, г. Богучар.

ТОС №7, г. Богучар.

На этот год бюджет области на проекты ТОС выделил в общей сложности почти 90 миллионов рублей.По условиям конкурса в благоустройстве так или иначе должны принимать активное участие сами жители: где-то они могут собрать дополнительные к гранту средства, где-то своими силами провести работы. В других селах с реализацией проектов могут помочь местные предприятия. Но в любом случае правительственные гранты являются большим подспорьем для сельских активистов.

«Конкурс среди ТОСов позволяет выявлять важные проблемы, волнующие жителей населенных пунктов, стимулирует граждан лично участвовать в благоустройстве своих территорий, повышает их сплоченность и ответственность», – пояснили в региональном правительстве.

Проекты, которые получили государственную поддержку, должны быть завершены до 15 октября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Санатории, пансионаты и оздоровительные лагеря в Воронежской области закроют до лета из-за коронавируса
Количество наблюдаемых на дому из-за подозрения на коронавирус воронежцев превысило две тысячи
Центр Воронежа перед неожиданными выходными встал в пробках
Воронежцы горюют по разрушаемому парку «Танаис»
Главный воронежский полицейский представил коллегам своего нового заместителя
В Воронежской области введут особый противопожарный режим с 15 апреля
Нерабочая неделя в Воронеже: парикмахерские и небольшие непродовольственные магазины будут открыты
Воронежские власти объяснили, как будут закрывать парки
В Воронежской области 86 медорганизаций открыли «горячие линии» по коронавирусу
В Воронеже из аптек исчез парацетамол
Находчивая пенсионерка из Воронежа не дала обмануть себя аферисту
Нерабочая неделя в Воронеже: ЗАГСы будут регистрировать только рождение и смерть
В Воронеже «РВК» и «Квадра» не будут принимать посетителей из-за коронавируса
«Коронавирус наступает - а мы без воды!»: жители поселка под Воронежем оказались отрезаны от важнейшего ресурса
Директор центра «Мой Бизнес» в Воронеже: «Режим самозанятых обеспечит прирост в малом и среднем предпринимательстве»
В Воронежской области тест на короновирусную инфекцию прошли 1978 жителей
Воронежских автомобилистов начали штрафовать за парковку за газонах
В Воронеже нашли бизнесмена, который реконструирует парк «Дельфин»
На воронежской трассе столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, четверо в больнице
Воронежский турагент: «Отдых людей, купивших путевки заранее, переносится на неопределенный срок»
Воронежец продал «Ауди А6» новому хозяину, а потом поджег ее
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, забившему до смерти старшего брата
Стало известно, когда могут вернуться домой туристы из Воронежа, улетевшие в Таиланд
Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт