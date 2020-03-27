Правительство Воронежской области выделило на проекты ТОС почти 90 миллионов рублей

В региональном правительстве сообщили об итогах конкурса общественно полезных проектов органов ТОС на текущий год. Конкурс проводило НКО Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области», и на него поступило 863 проекта благоустройства населенных пунктов.

ТОСовцы представили свои проекты конкурсной комиссии, а та оценивала их по следующим критериям: уровень проектной проработки мероприятий, социальная значимость проекта и устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта), личный вклад членов ТОС, наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций и др.

В результате гранты на реализацию проектов благоустройства населенных пунктов получили более 200 ТОСов. Сумма по каждому проекту зависит от объема заявленных работ. Например, ТОС «Мужичанское» (село Березовское Воробьевского района) получит почти 800 тысяч рублей. На эти средства жители хотят поставить детскую игровую площадку и благоустроить прилегающую к ней территорию. А ТОС «Степь» (село Каменно-Степное Таловского района) на организацию раздельного сбора мусора попросил 86 миллионов. ТОСу «Коммунар» (село Орлово Новоусманского района) достанется 147,5 тысяч рублей, на которые продолжится создание сквера у памятника погибшим воинам-односельчанам.

ТОС №7, г. Богучар.

На этот год бюджет области на проекты ТОС выделил в общей сложности почти 90 миллионов рублей.По условиям конкурса в благоустройстве так или иначе должны принимать активное участие сами жители: где-то они могут собрать дополнительные к гранту средства, где-то своими силами провести работы. В других селах с реализацией проектов могут помочь местные предприятия. Но в любом случае правительственные гранты являются большим подспорьем для сельских активистов.

«Конкурс среди ТОСов позволяет выявлять важные проблемы, волнующие жителей населенных пунктов, стимулирует граждан лично участвовать в благоустройстве своих территорий, повышает их сплоченность и ответственность», – пояснили в региональном правительстве.

Проекты, которые получили государственную поддержку, должны быть завершены до 15 октября текущего года.