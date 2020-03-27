Директор центра «Мой Бизнес» в Воронеже: «Режим самозанятых обеспечит прирост в малом и среднем предпринимательстве»

С января 2020 года жители Воронежской области могут зарегистрироваться как «плательщики налога на профессиональный доход» или, говоря проще, самозанятые. К 13 марта в регионе уже насчитывалось более 6,6 тысяч человек с таким статусом.

В среднем ежедневно регистрируется порядка 60 человек. Об актуальном нововведении и о том, как самозанятому впоследствии стать предпринимателем, мы поговорили с Андреем Демидовым, директором центра «Мой бизнес» в Воронеже.

Как зарегистрироваться?

- Введение понятия «самозанятые» открыло дополнительные возможности тем людям, которые ранее не видели других перспектив, кроме открытия ИП. Причем в некоторых случаях это было невыгодно и неоправданно в финансовом смысле, - считает Андрей Демидов. - Суть самозанятости в том, что человек производит товары и работает исключительно сам, а государство предоставляет ему для этого нужные инструменты, снижает ставки налогов и упрощает взаимодействие с налоговой.

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти простую регистрацию, например, в бесплатном мобильном приложении «Мой налог». Также оформить новый статус можно в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России, в уполномоченных банках или с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Кому подойдет?

Чаще всего самозанятыми называют тех, кто зарабатывает, как говорится, на дому, например: фрилансеров, мастеров маникюра, парикмахеров, дизайнеров, автомехаников, фотографов и других.

Но важно соблюдать ряд условий. Например, доход за год не должен быть больше 2,4 млн рублей. Кроме того, нельзя привлекать других работников или же использовать новый налоговый режим, трудясь на кого-то. В последнем случае нужно все-таки заключать стандартный трудовой договор.

В чем преимущество?

- Налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а специальный режим. Переход на него осуществляется добровольно. Те, кто не перейдет на этот налог, будет платить с учетом других систем налогообложения, которые применяют в обычном порядке, - комментирует директор центра «Мой бизнес».

Самозанятые могут платить с доходов налог по льготной ставке - 4 или 6%. То есть, вы сможете легально вести бизнес без рисков получить штраф. При этом не нужно платить НДФЛ и взносы в социальные фонды. Если в тот или иной налоговый период вы ничего не заработаете, то не будет и обязательных платежей. Опять же не нужно вести бухгалтерию и подавать в ФНС декларацию.

- Одно из главных преимуществ - самозанятость можно совмещать с основным местом работы. Например: преподаватель может работать в вузе по трудовому договору, при этом заниматься репетиторством, используя «налог на профессиональный доход», - объясняет Андрей Демидов.

Какие услуги самозанятые могут получить в центре «Мой Бизнес»?

О всех предстоящих мероприятиях можно узнать на сайте cpp36.ru. На второй квартал этого года уже запланирован ряд мероприятий на тему «Самозанятых».

- В нашем центре на бесплатной основе можно получить подробную консультацию о налоге на профессиональный доход, а также помощь с регистрацией самозанятого. Уже было организовано около пяти обучающих семинаров на эту тему. Разбирались вопросы начиная от идеи для собственного дела до тонкостей нового налогового режима, - рассказывает наш собеседник.

Самозанятый может стать предпринимателем?

Со временем, если дело будет развиваться, перед самозанятым человеком встанет вопрос о дальнейшем развитии. Специалисты центра «Мой бизнес» готовы помочь с регистрацией ИП и ООО, проконсультируют о существующих видах налогообложения и предоставить подробную информацию о мерах государственной поддержки для малого бизнеса.

- Эксперимент по внедрению статуса самозанятых уже признан успешным. Со временем люди развивающие свое личное дело в одиночку, захотят расширять возможности, привлекать наемных рабочих и увеличивать доходы. С опытом и знаниями стать предпринимателем будет намного проще. На мой взгляд, режим самозанятых очевидно сможет обеспечить прирост в малом и среднем предпринимательстве, - уверен Андрей Демидов.