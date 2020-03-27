2020-03-27T14:53:07+03:00
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Нерабочая неделя в Воронеже: управляющие компании закроют офисы, но запустят "горячие линии"

Все обращения и жалобы надо отправлять письмом
Елена ФЕДЯШЕВА
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Обращения можно будет оставить в почтовом ящике на входе в УКОбращения можно будет оставить в почтовом ящике на входе в УКФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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На следующей неделе, с 30 марта по 5 апреля, офисы УК, входящих в ГК «ПИК-Комфорт», работать не будут в связи с объявленными президентом длинными выходными. Но коммунальщики обещают все рабочие вопросы решить по письменным обращениям в почтовые ящики, расположенные на входе. Проверять их будут каждый час.

Кроме того, с 30 марта в УК начнут работать «горячие линии». Консультацию по любым коммунальным вопросам горожане смогут получить с 10:00 до 17:00 (без перерыва на обед), позвонив по номеру телефона района, в котором они проживают.

УК Коминтерновского района – (473) 260-63-64

УК Советского района - (473) 260-63-65

УК Центрального и Ленинского районов – (473) 260-63-66

УК Левобережного и Железнодорожного районов - (473) 260-63-67

Напомним, паспортные столы продолжат принимать посетителей с 10 до 17 строго по предварительной записи. Для получения справки о составе семьи, регистрации или выписки жильца из квартиры необходимо заказать нужный документ по телефону. По готовности справки, сотрудник паспортного стола пригласит собственника к конкретному времени.

- Напоминаем, что практически все коммунальные вопросы жители могут решить дистанционно, позвонив по многоканальному, круглосуточному телефону Контакт Центра УК «ГК «ПИК-Комфорт»: (473) 200-8-300. По этому номеру можно оставить заявку на проведение работ, получить разъяснение по начислениям в квитанции за жилищно-коммунальные услуги, в случае аварии, узнать о времени и причине ограничения поставки коммунального ресурса, - рассказали в пресс-центре ЖКХ.

ЗНАЙ!

Номера телефонов паспортных столов:

Паспортный стол Ленинского района – (473) 280-13-43

Паспортный стол Коминтерновского района - (473) 280-13-41

Паспортный стол Центрального района - (473) 280-13-43

Паспортный стол Советского района - (473) 280-13-42

Паспортный стол Левобережного района - (473) 280-13-44

Паспортный стол Железнодорожного района – (473) 280-13-44

Воронежские управляющие компании, которые входят в ГК «ПИК-Комфорт»:

УК «ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА»

УК «СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА»

РЭК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

УК «МАСТЕР»

УК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «РАЙДЕЗ ЖКХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА»

РЭК «КОМФОРТ»

РЭК «ЖИЛИЩНОЕ ЕДИНСТВО»

УК «РЭП-101»

УК «СТАНДАРТ СИТИ»

РЭК «Жилищное СОДРУЖЕСТВО»

УК «ЖИЛУЮТ»

УК «КомСервис»

УК «Городок»

УК «РЭК № 22»

УК «КБУ»

УК «СервисКомфорт»

УК «Сервис-Эксперт»

УК «Сфера-ЖКХ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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