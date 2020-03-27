2020-03-27T12:52:00+03:00
Экономика

ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия

ВТБ Капитал в целях поддержки бизнеса клиентов в условиях распространения коронавируса и изменения экономической ситуации в России и мире реализовал все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы и организации обслуживания
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк продолжает обслуживать клиентов в полном объеме, предоставляя весь спектр инвестиционных услуг.

Во всех офисах ВТБ Капитал проводятся все необходимые санитарные мероприятия.

Для удобства клиентов все транзакции доступны в системе удаленного доступа.

Дистанционный формат работы некоторых подразделений ВТБ Капитал осуществляется в строгом соответствии с корпоративными стандартами безопасности.

Сотрудники всех бизнес-линий и инфраструктурных департаментов продолжают работу с клиентами и представляют весь объём консультаций, актуальных в текущей рыночной конъюнктуре.

Компания готова обсуждать возможность рефинансирования и другие меры поддержки действующих проектов с клиентами, столкнувшимися с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

ВТБ Капитал продолжает взаимодействие с представителями отраслей экономики и изучает новые возможности по развитию бизнеса.

ВТБ Капитал принимает участие в работе комиссии правительства по выработке мер поддержки российского бизнеса.

«В сложившейся ситуации своим приоритетом мы видим сохранение здоровья сотрудников и клиентов, а также поддержание и развитие бизнеса наших партнеров – российских и международных компаний, с которыми мы успешно сотрудничаем по всем направлениям инвестиционно-банковского бизнеса в течение многих лет. Современные технологии и принятые нами стандарты работы позволяют продолжить нашу работу во всех точках присутствия и в дальнейшем», - отметил Юрий Соловьев, первый заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ, председатель совета директоров холдинга ВТБ Капитал. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ВТБ Капитал адаптировал работу офисов в России и за рубежом под текущие условия
ВТБ Капитал в целях поддержки бизнеса клиентов в условиях распространения коронавируса и изменения экономической ситуации в России и мире реализовал все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы и организации обслуживания
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и «Информации Банка России о работе банков и платежной системы, операциях Банка России с 30 марта по 3 апреля»
Новости 24
Нерабочая неделя в Воронеже: ЗАГСы будут регистрировать только рождение и смерть
В Воронеже «РВК» и «Квадра» не будут принимать посетителей из-за коронавируса
«Коронавирус наступает - а мы без воды!»: жители поселка под Воронежем оказались отрезаны от важнейшего ресурса
Директор центра «Мой Бизнес» в Воронеже: «Режим самозанятых обеспечит прирост в малом и среднем предпринимательстве»
В Воронежской области тест на короновирусную инфекцию прошли 1978 жителей
Воронежских автомобилистов начали штрафовать за парковку за газонах
В Воронеже нашли бизнесмена, который реконструирует парк «Дельфин»
На воронежской трассе столкнулись грузовик и автобус: один человек погиб, четверо в больнице
Воронежский турагент: «Отдых людей, купивших путевки заранее, переносится на неопределенный срок»
Воронежец продал «Ауди А6» новому хозяину, а потом поджег ее
В Воронежской области вынесли приговор мужчине, забившему до смерти старшего брата
Стало известно, когда могут вернуться домой туристы из Воронежа, улетевшие в Таиланд
Налоговая временно прекращает прием воронежцев из-за коронавируса
«Прилетели с Кубы, а нас никто не проверил»: воронежцы рассказали о прибытии в столичный аэропорт