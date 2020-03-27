Нерабочая неделя в Воронеже: с кем оставить ребенка, если мама и папа будут работать?

Следующая неделя в Воронежской области и во всей России будет выходной, но не для всех. Большинство государственных структур, в чьи задачи входит предупреждение распространения коронавирусной инфекции, будут трудиться. При этом детские сады Воронежа закрываются с 28 марта до 6 апреля и никаких «дежурных» групп в городе не будет. Возникает резонный вопрос: как быть семьям, имеющим дошкольников, если и мама и папа по долгу службы будут обязаны работать? Даже если у них есть бабушки и дедушки, это тоже не выход, ведь стариков особенно попросили оберегать от лишних контактов в период эпидемии.

Накануне воронежский губернатор Александр Гусев обратился к работодателям с просьбой пойти навстречу таким работникам и отпустить одного из родителей домой. Но рекомендации – это не закон и в каждом случае решение будет за руководителем предприятия.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА ПОЛИЦИИ

«Комсомолка» связалась с несколькими организациями, у которых длинных выходных не будет. В первую очередь, это правоохранительные ведомства. В пресс-службе полиции признались, что такой вопрос у них обсуждался, но остался открытым:

- Скорее всего, нашего сотрудника работать на дому не отпустят, - прокомментировал наш собеседник. - Эту проблему, родитель, вероятно, будет решать самостоятельно, исходя из своих личных возможностей. В крайнем случае, приведут с собой на работу.

В связи с этим, нашей полиции, вероятно, придется вспомнить опыт некогда существовавших в ее ведомстве детских комнат милиции.

ПЕРЕВОД НА «УДАЛЕНКУ»

В администрации Воронежа к вопросу подошли более лояльно. Например, в управе Ленинского района, уже в пятницу знали всех, у кого есть дети, посещающие детсады.

- У нас таких восемь сотрудников, - рассказал «КП-Воронеж» Сергей Ситников, глава управы Ленинского района. – Все они заняты с документами, не имеющими пометки "для служебного пользования", или с телефонными обращениями граждан. Мы предусмотрели возможность для этих сотрудников удаленной работы на дому с возможностью выделения автотранспорта для доставки документов или же диспетчерами на телефоне.