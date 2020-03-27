Чек-лист для воронежцев: как провести неожиданные выходные и жить полной жизнью

Следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, объявлена нерабочей. Переживать за зарплату воронежцам не придется - президент пообещал, что ее сохранят. При этом россиян просят отнестись к ситуации серьезно и по возможности провести неожиданные выходные дома. Да и куда отправляться, если кинотеатры, музеи, концертные площадки и торговые центры временно закрыты?

Мы составили список необычных дел, которые вам и вашей семье, помогут не просто скоротать время, но и научиться чему-то новому и обрести позитивные эмоции! Итак, наше расписание:

День 1. Заботимся о себе

Фото: Алексей Булатов.

Фитнес клуб закрыли? Не беда. Ведь многие студии, такие как SM Stretching публикуют на своих YouTube-каналах ролики в духе «Качаем руки с гантелями» или «Как убрать бока?». За неделю даже можно будет увидеть первые результаты тренировок.

Если вас не смущает английский язык, то, как вариант, вы можете заняться «workoutathome». Видео-занятия бесплатно проводят на портале LesMills. Но даже, если вы не дружите с иностранной речью, можно просто повторять все за тренером.

День 2. Учимся

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Отличная возможность сэкономить на репетиторе для выпускника – SmartUniversity – полезный сервис МТС для дистанционного образования. Специально для подготовки учащихся 9-11 классов к ЕГЭ в период дистанционного обучения МТС разработала онлайн-интенсивы, с 23 марта до 22 мая они будут доступны бесплатно. Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Ребята совместно с профессиональным педагогом смогут выполнять домашние задания, проходить промежуточные тесты и при этом следить за динамикой развития. Над программой и методическими материалами трудились эксперты ЕГЭ согласно рекомендациям ФИПИ (Федерального института педагогических измерений).

Радио Arzamas - это подкасты об истории, литературе, искусстве и многим другим сферам и вещам, о которых хочется говорить. Для всех, кто проводит время дома, сделали бесплатную подписку до 15 апреля. Для этого нужно ввести промокод «КАРАНТИН».

День 3. Выходим за пределы дома

Воронежский независимый Никитинский театр устроил премьеру режиссера Коли Русского по малоизвестным рассказам Франца Кафки - того самого, что возвел абсурд в абсолют. Трансляция спектакля бесплатно доступна всем в Яндекс.Эфире по ссылкев любой точке мира. Запись обещали оставить в свободном доступе, как минимум, на полгода.

На сайте нашего Театра оперы и балета открылся раздел «Театр онлайн». Уже сейчас доступна видеозапись редко исполняемого шедевра Верди - арию Эльвиры из оперы «Эрнани» в исполнении ведущей солистки оперной труппы Анастасии Черноволос. Впрочем, там же вы найдете и другие постановки.

Если хочется оказаться где-то за пределами Воронежа, не обязательно выезжать на машине - для этого есть виртуальные туры, например, по Дворцовому комплексу Ольденбургских.

День 4. Готовим что-то необычное

Фото: Виктор Гусейнов.

Продуктовые магазины будут работать и выходную неделю. Вашу кухню также никто не закроет на карантин. Так почему бы не устроить кулинарный мастер-класс самому себе? Попробуйте приготовить капкейки с маком и шоколадной начинкой или легкий суп с красным перцем и кукурузой. Можем вам посоветовать блог с рецептами Энди шефа. Хотя в сети вы можете найти и других мастеров своего дела.

День 5. Открываем новые таланты

Фото: Алексей Булатов.

Проект «Поколение М»бесплатно помогает развивать творческие навыки детей и подростков. Ребенок сможетподелиться своим творчеством с миром и совершать добрые дела. На сайте проекта можно посмотреть мастер-классы от экспертов в разных сферах: от литературы до танцев, от музыки до актерского мастерства. Всего – более 10 направлений. Уроки, например, проводят, певица Полина Гагрина, модельер Вячеслав Зайцев, художник Павел Шугуров. Родители, конечно, при этом должны выступить наставниками и главными вдохновителями.

Занятия разделены по возрастам: 6-летнему ребенку - одни уроки и подача материала, 17-летнему подростку - другие.Вдохновившись мастер-классом, юный участник может выполнить творческое задание, например, записать на видео отрывок стихотворения или сделать рисунок.

Кроме того, можно принять участие в одном из конкурсов. За загрузку работ на сайт и собранные «лайки» МТС переводит реальные деньги в помощь больным детям. А в конце сезона жюри объявляет победителей, которые смогут побывать на стажировке у своего «звездного» онлайн педагога.

День 6. Находим время на то, для чего никогда не было времени

Посвятите время занятию, которое давно планировали, но никак не могли до него добраться. Например, разберите старые фотографии и загрузите их на облачное хранилище. Тогда они всегда будут под рукой.

Если любите ностальгировать, просмотрите фото в своих социальных сетях, наверняка вы вспомните о людях, с которыми давно не общались, или занятия, которые оставили в прошлом.

День 7. Читаем

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На хорошую книгу всегда не достает времени. А тут библиотека имени Никитина открыла удаленный доступ к своемуэлектронному каталогу. Почему бы не воспользоваться?

Есть ещеМТС-Библиотека, где собрано около 200 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе в аудиоформате. Можно читать и слушать произведения без отрыва от любимого гаджета. Так что вы сможете погрузиться в любимый фентезийный мир или освежить впечатления по какому-либо классическому произведению.

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