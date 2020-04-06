2020-04-06T18:45:41+03:00
Общество

Сотрудников предприятий и организаций Воронежской области обещают обеспечить масками

По данным правительства региона, 434 тысячи уже доставили на склад
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Автор фото: Олег УкладовАвтор фото: Олег Укладов
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Напомним, губернатор Александр Гусев принял решение о возобновлении работы с 7 апреля некоторых предприятий и организаций. Согласно указу главы региона, к работе приступят организации из сферы обрабатывающей промышленности (при условии, что численность их сотрудников не превышает 50 человек), застройщики объектов здравоохранения, жилья, объектов социально-культурного назначения, инфраструктуры в рамках расселения ветхого жилья, а также предприятия цепочки жизнеобеспечения строительства.

Александр Гусев подчеркнул, что все сотрудники, возвращающиеся к работе, должны быть обеспечены санитарно-гигиеническими масками.

По информации регионального департамента предпринимательства и торговли, 3 апреля поставщик медицинских изделий «Дельрус» доставил в Воронежскую область 434 тысяч санитарно-гигиенических масок. Их будут выкупать предприятия и организации исходя из ранее направленных ими заявок по потребностям. Это промышленные предприятия, организации торговли, транспортные предприятия, пекарни, производители товаров первой необходимости, индивидуальные предприниматели. Сейчас заключаются контракты между поставщиком масок и предприятиями региона. «Воронежфармация» предоставила склад для хранения масок.

Кроме того, с 31 марта текущего года по поручению Минпромторга России сотрудники департамента предпринимательства и торговли области собирают данные о количестве масок, пошитых в ателье. Информацию об этом ежедневно направляют в федеральное ведомство. На данный момент пошито 16,5 тысячи многоразовых масок.

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