Сотрудников предприятий и организаций Воронежской области обещают обеспечить масками

Напомним, губернатор Александр Гусев принял решение о возобновлении работы с 7 апреля некоторых предприятий и организаций. Согласно указу главы региона, к работе приступят организации из сферы обрабатывающей промышленности (при условии, что численность их сотрудников не превышает 50 человек), застройщики объектов здравоохранения, жилья, объектов социально-культурного назначения, инфраструктуры в рамках расселения ветхого жилья, а также предприятия цепочки жизнеобеспечения строительства.

Александр Гусев подчеркнул, что все сотрудники, возвращающиеся к работе, должны быть обеспечены санитарно-гигиеническими масками.

По информации регионального департамента предпринимательства и торговли, 3 апреля поставщик медицинских изделий «Дельрус» доставил в Воронежскую область 434 тысяч санитарно-гигиенических масок. Их будут выкупать предприятия и организации исходя из ранее направленных ими заявок по потребностям. Это промышленные предприятия, организации торговли, транспортные предприятия, пекарни, производители товаров первой необходимости, индивидуальные предприниматели. Сейчас заключаются контракты между поставщиком масок и предприятиями региона. «Воронежфармация» предоставила склад для хранения масок.

Кроме того, с 31 марта текущего года по поручению Минпромторга России сотрудники департамента предпринимательства и торговли области собирают данные о количестве масок, пошитых в ателье. Информацию об этом ежедневно направляют в федеральное ведомство. На данный момент пошито 16,5 тысячи многоразовых масок.