Как защитить свой кошелек от вируса?

В условиях, когда каждый день проносит тревожные новости, читатели все чаще спрашивают, какие шаги предпринять, чтобы грамотно защитить свои финансы.

На самые актуальные вопросы отвечает эксперт – руководитель Абсолют Банка в Воронеже Антон Семенов.

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Прочитала, что теперь с вкладов будут брать 13% налог. Раз так, то лучше его закрыть, наверное, пока не поздно? Все же больше ста тысяч с миллиона дарить непонятно кому и я не хочу. Светлана Викторовна.

Светлана Викторовна, главное, о чем стоит помнить – любые финансовые решения необходимо принимать взвешенно. Любые изменения в Налоговый Кодекс РФ не реализуются «вдруг». По закону они могут учитываться только в следующем налоговом периоде – то есть не раньше, чем с января 2021 года. Что и было официально озвучено на уровне Минфина РФ: налоги с доходов по вкладам, полученным в 2020 году, не будут взиматься с доходов, которые вы получите до 2021 года. Поэтому совершенно точно нет смысла в ближайшее время бежать в банк, снимать деньги со вклада и тем самым лишать себя гарантированного процентного дохода! Во-вторых, этот законопроект еще дорабатывается. Но уже предельно ясно: речь идет вовсе не о том, что из миллиона будут вычитать 13%. Речь шла о налоге с процентного дохода, а не с самой суммы вклада свыше 1 млн рублей. Так что реального повода для паники на этот счет нет.

Мы с мужем купили два года назад квартиру в ипотеку. В прошлом году получили имущественный налоговый вычет – 35 тысяч рублей. Это было хорошее подспорье домашнему бюджету. Сейчас тоже хотели получить, тем более, что мужа отправили в неоплачиваемый отпуск. Но сейчас такое время, что лишний раз на улицу боишься выйти. Да и как самим подготовить декларацию и сдать документы в налоговую – пока не поняли. Татьяна и Виктор.

Татьяна и Виктор, вы совершенно правы – про налоговый вычет, особенно в ситуации с ипотекой, нельзя забывать. При любой ситуации, даже такой, как сейчас. В некоторых банках, в том числе у нас, есть возможность оформить налоговый вычет онлайн. То есть прямо из дома. Это более простое и удобное решение, оно точно себя окупит. Почему? Не надо самим мучиться с заполнением декларации. А значит, нет риска случайно совершить ошибку в цифрах или других данных, из-за чего поступление денег от налоговой может задержаться на несколько месяцев. Да, есть фирмы, которые за деньги заполняют декларации. Но если посчитать и сравнить, то экономии при обращении не получится. А риски нарваться на мошенников велики. Заплатив банку единожды, можно вернуть себе и имущественный, и ипотечный налоговый вычет за три года, получать консультации и квалифицированную правовую поддержку в случае проверок от налоговой службы. С банком все надежно. Вы загрузите документы через интернет-банк или мобильное приложение. И все. Дальше банковские специалисты готовят за вас декларацию и сами доставляют ее в налоговую. А вы в положенный срок получаете деньги от налоговой на свою банковскую карту! Максимальная сумма, которую вы можете вернуть – 650 тысяч рублей. Причем каждый супруг может подать декларацию отдельно и тем самым удвоить сумму.

Мы планировали покупать квартиру. Но сейчас, из-за эпидемии, появилось много вопросов. Ипотека – это ведь не на год, не на два. Многое может измениться. Вот так посадят на карантин, а как ходить в банк и платить за кредит? Как в этом случае «подстелить соломку»? Артур.

Артур, действительно, ипотека – это ответственность, а не просто хорошее вложение на будущее. Конечно, стоит рассчитать все на три шага вперед: заранее формировать финансовую «подушку безопасности» на случай любых форс-мажоров.

Если у вас реальная необходимость улучшить жилищные условия, накоплен первоначальный взнос в размере 20% от стоимости квартиры или хотя бы 10% при условии, что есть право на маткапитал, то откладывать сделку в долгий ящик, наверное, не стоит. Лучше планировать ее на время сразу после снятия карантина. Стоимость квадратного метра в Воронеже в последние годы неизменно растет, поэтому взвесьте все «за» и «против». А пока можно подать заявку на ипотеку и узнать максимальную доступную сумму кредита. Например, мы принимаем заявки онлайн, через наших партнеров среди риэлторов и застройщиков, визит в банк уже не нужен. В этот же день вы узнаете решение, сумму кредита и сможете рассчитать примерный ежемесячный платеж, следовательно, финансовую нагрузку. Наш многолетний опыт показывает, что оптимальный размер регулярного платежа по ипотеке не должен превышать 30% от ежемесячного дохода. Тогда финансовая ноша будет посильной. Ситуация с эпидемией показала, что в жизни бывают разные форс-мажоры. Поэтому, конечно, даже выплачивая ипотеку, важно создать финансовый запас в размере 3-6 месячных зарплат и не «бросать» эти деньги на досрочное погашение. Кстати, для того, чтобы оплачивать ипотеку, ходить в банк сейчас вовсе необязательно. Например, у нас можно проводить ипотечные платежи, не выходя из дома – через интернет-банк или мобильное приложение. Это быстро и без комиссий.

Меня отправили в неоплачиваемый отпуск, а скоро платить по ипотечному кредиту. Как мне быть, если денег не так много у меня в запасе, и в следующем месяце я просто выйду на просрочку? Наталья.

Наталья, Центробанк выпустил для банков рекомендации – предоставлять заемщикам, попавшим в сложное финансовое положение, ипотечные каникулы на срок до 6 месяцев. Никаких штрафов и пеней в связи с этим не будет. Просто подайте в ваш банк заявление с указанием причины, по которой вы не можете своевременно внести очередной платеж, и приложите документ, который подтверждает тот факт, что вы отправлены в неоплачиваемый отпуск. При этом ваша кредитная история не будет испорчена, поскольку такие каникулы не означают выхода на просрочку. Социально-ответственные банки, в том числе АКБ "Абсолют банк" (ПАО), дают своим заемщикам возможность отправить заявление дистанционно – через интернет-банк или по телефону контакт-центра. И конечно, консультируют тех, кто попал в сложную ситуацию, помогают найти оптимальные решения.

У меня в конце апреля заканчивается срок действия вклада на 400 тысяч рублей. Думаю, как поступить. Ставки по вкладам за год снизились, открывать депозит под 4% годовых смысла не вижу. Выгодно ли вложиться в доллары или евро? Их курс ведь растет! Николай Владимирович.

Николай Владимирович, 4% годовых – сегодня далеко не верхний предел по рублевым вкладам. Вполне реально найти среди предложений классический депозит со ставкой 6-6,15% годовых. Рекомендую обратить сейчас внимание на вклады, которые открываются дистанционно. Некоторые банки предлагают своим клиентам за открытие депозита онлайн специальную надбавку. У нас она составляет 0,3% годовых. Таким образом, и доходность получается выше, и не надо ходить в банк, а в нынешней непростой обстановке это особенно ценно. Покупка евро или долларов сейчас не выглядит особенно перспективной. Да, курс иностранной валюты резко поднялся в начале марта, но сейчас он держится примерно на одном уровне. Нет никаких гарантий, что на разнице курса удастся заработать или хотя бы не уйти в минус. Особенно с учетом конвертации валют.

Будут ли банки прекращать госпрограмму «детская ипотека» из-за ситуации с нефтью, рублем и эпидемией? Мы хотели бы купить в ближайшее время квартиру, и ставка 6% годовых – это очень заманчиво. Но вдруг банки все переиграют? Алла.

Алла, условия по детской ипотеке у нас остаются прежними. Участвовать в ней по-прежнему смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. По условиям программы купить квартиру можно только в новостройке. Максимальная сумма кредита по госпрограмме в Воронежской области – 6 млн рублей. Субсидированная ставка с лета прошлого года распространяется на неограниченное количество лет – не на срок от 3 до 8 в зависимости от количества детей, а на весь срок кредита. Например, у нас – до 30 лет. По закону условия ипотечного кредита банки в одностороннем порядке менять не могут, а значит, ставка не увеличится. Кстати, некоторые банки дополнительно, за свой счет, снизили ставку по госпрограмме. Мы сделали это первыми в России, и сейчас ставка по «Детской ипотеке» - 4,99% годовых. Если ваша семья подходит под условия госпрограммы «Детская ипотека», то наверняка у вас есть маткапитал. В этом случае лучше обращайтесь в тот банк, где его принимают в качестве части первоначального взноса. 616 тысяч рублей – значительная сумма, она поможет существенно уменьшить сумму кредита и снизить размер платежа.

Сейчас, когда из дома носу не высунешь, постоянно нужны переводы и платежи с карту на карту. Насколько выгодна и безопасна новая система быстрых платежей по номеру телефона? Не уйдут ли мои деньги мошенникам? Есть ли какие-то скрытые комиссии, или их на время только обнулили? Ольга Андреевна.

Ольга Андреевна, переводы по номеру телефона в Системе быстрых платежей (СБП) действительно набирают популярность — и у нас в стране, и в Воронежской области в частности. Это удобно – деньги переводятся очень быстро и не надо куда-то идти. Работу СБП контролирует Центробанк, и сохранность денежных средств в этой системе гарантирована. Конечно, и сам человек должен соблюдать элементарные меры безопасности – не допускать, чтобы его телефон попадал в руки посторонним, и чтобы кому-то становился известен пароль. По факту – риска при использовании СБП точно не больше, чем при использовании уже привычных банковских карт. Что касается комиссий, то система работает не так давно, и единых стандартов нет: одни банки не берут их, другие берут только с крупных переводов (нижняя граница колеблется от 6 до 20 тысяч рублей), третьи берут со всех переводов порядка 1%. Но Центробанк обязал с 1 мая 2020 года до 31 июля 2022 года все банки проводить такие платежи без комиссий, если сумма меньше 100 тысяч рублей. Еще до этого мы первыми среди банков приняли решение обнулить комиссии по всем переводам в СБП, независимо от их размера.

Готовились поехать летом семьей в отпуск, купили заранее чуть больше тысячи долларов на расходы. Даже успели по хорошему курсу. С отпуском за границей все ясно – похоже, «пролетели». А с долларами не знаем – хранить их дома, обменять на рубли или все же отнести в банк? Говорят, что долларовые вклады или отменили, или вот-вот отменят, а процент по ним нулевой. Так ли это? Екатерина.

Екатерина, если в будущем вы планируете отдых за границей, то оптимальный вариант – оформить вклад в долларах в банке, пусть на несколько месяцев, на полгода. В любом случае, это надежнее, чем хранить дома. Ставки по долларовым вкладам сейчас действительно снижаются, но все равно это доход, и он никогда не лишний, так почему бы его не зафиксировать? Если же вы не уверены в планах, появились другие приоритеты, то можно обменять доллары на рубли и открыть вклад в российской валюте. Вы уже будете в плюсе за счет курсового роста. Кроме того, некоторые банки сейчас увеличивают ставки по рублевым вкладам до 6-6,15% и поощряют открытие депозитов онлайн дополнительными надбавками.

Будут ли банки начислять проценты по вкладам во время карантина или «заморозят» их? Может быть, сейчас, заранее, самое время снять деньги? Неизвестно же, как долго продлятся ограничения, а вдруг мне срочно потребуются наличные! Виталий.

Виталий, на начисление процентов по вкладам карантин никак не повлияет! Никаких «процентных каникул» не предвидится. Снять вклад вы сможете досрочно в любое время, но стоит ли это делать? Ведь если речь идет о классических депозитах, то доход по процентам попросту «сгорит». Если вы хотите в случае необходимости пользоваться деньгами с депозита, то лучше изначально выбирать вклад с капитализацией процентов. Ставки по таким вкладам обычно ниже, но зато его можно закрывать досрочно. В этом случае ранее накопленные проценты никуда не исчезнут. Отмечу, что для расчетов на время ограничений из-за эпидемии гораздо удобнее и безопаснее использовать все же не наличные, а банковские карты. Как бы там ни было, но банкноты переходят из рук в руки, а значит, теоретически есть риск получить в придачу и опасный вирус. Зато с помощью карт, особенно бесконтактных, можно соблюдать дистанцию при оплате товаров в магазинах, и они позволяют совершать покупки в режиме онлайн.