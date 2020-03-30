2020-03-30T16:28:10+03:00
Общество

В Воронеже принимают заявки от бизнеса для включения в реестр социальных предпринимателей

17 претендентов уже включили в список, но работа продолжается
Олег ИВАНОВ
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К концу 2020 года в России сформируют реестр малых и средних предпринимателей, зарегистрированных как социальные. Предполагается, что благодаря этому удастся создать прозрачную систему учета господдержки.

- Если обычный бизнес в первую очередь нацелен на получение прибыли с последующим распределением ее между акционерами, менеджментом и сотрудниками предприятия, то первостепенной задачей социального предпринимательства является выполнение определенной миссии, которая так или иначе полезна обществу, - отмечает Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже.

В этом году в региональный «Центр поддержки предпринимательства» бизнесмены подали 22 заявления для признания их социальными предприятиями. 12 марта комиссия рассмотрела представленные документы: 17 претендентов включили в реестр, остальным пришлось отказать из-за несоответствия критериям.

Так, чтобы быть «социальным», предпринимателю необходимо, чтобы его ИП или ООО было в реестре МСП. Информацию об этом можно найти на сайте ФНС.

Не менее важный критерий - вид деятельности. «Социальное предприятие» должно соответствовать своему статусу. Например, помогать в обеспечении занятости пенсионеров, выпускников детдомов, малоимущих граждан и других уязвимых слоев населения. Бизнесмен может специализироваться на товарах и услугах, помогающих жить без ограничений. В каждом случае это индивидуальная история, но предприниматель должен работать над тем, чтобы решать проблем общества.

Если вы считаете свое дело «социальным», можете заполнить пакет документов для рассмотрения заявки и передать его в центр «Мой бизнес» или в областной департамент предпринимательства и торговли.

Второй поток документов принимают до 1 мая. Воронежские бизнесмены продолжают подавать заявления.

- Социальные предприниматели для нас крайне важны. В Воронежской области развивается подобный опыт. Например, есть люди, которые организовали бизнес по обучению детей плаванию, отдельное внимание они уделяют ребятам с ограниченными возможностями. Они разработали для своих учеников специальные программы. Есть предприниматели, которые помогают ребятам с речевыми дефектами - они способствуют их становлению. Правительство готово помогать таким предпринимателям. Думаю, в ближайшее время будут сформированы дополнительны меры поддержки, направленные именно на социальный бизнес, - подчеркнул Андрей Демидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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