Воронежский губернатор призовет к ответу «ушлых работодателей»

Глава региона Александр Гусев сообщил об уголовной ответственности работодателей за отправку сотрудников в отпуск без содержания с 30 марта по 5 апреля. Напомним, в соответствии с указом президента эта неделя считается нерабочей с сохранением оплаты труда.

– Мы принимаем достаточный комплекс мер для того, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции. И сейчас очень важно, чтобы все работодатели выполняли указ президента о нерабочей неделе с сохранением заработной платы. Некоторые самые ушлые решили, что можно отправить людей без содержания, но мы будем за этим процессом следить. Если такие факты вскроем, это будет приравниваться к невыплате заработной платы. Руководители должны понимать, что они несут, в том числе, и уголовную ответственность. Никакого снисхождения к ним точно не будет, – подчеркнул Александр Гусев

Граждане, которые попали в такую ситуацию, могут пожаловаться на работодателей по телефонам федеральной и региональной горячих линий: 8-800-2000-112, 8-800-707-88-41 и 221-06-66. Помимо этого, важную информацию по теме можно найти на сайте онлайнинспекция.рф

– Мы дополнили комплекс мер регионального уровня, остановили работу некоторых объектов массового пребывания. Я прошу жителей с пониманием к этому отнестись, мы должны обеспечить такую социальную разобщенность на неделю, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом. Надеюсь, что граждане нас слышат, и эти рекомендации будут выполнять, – сказал Александр Гусев.

Так, с 28 марта временно приостановлена работа фитнес-клубов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и центров, отменены культурные, спортивные и иного рода массовые мероприятия. Не рекомендуется также посещать парки и места массового отдыха. С 28 марта по 5 апреля прекращают работу торговые и торгово-развлекательные центры, расположенные в Воронеже и Рамонском районе (за исключением находящихся в них точек продаж продуктов питания, товаров первой необходимости, услуг сотовой связи и аптек). На этот же период закрыты кафе и рестораны (за исключением доставки еды), детские сады. В стоматологических поликлиниках (отделениях, кабинетах) прием ведется только по неотложной помощи. Помимо этого, с 28 марта в Воронежской области введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах. С 28 марта по 1 июня ограничен прием в санатории, пансионаты и дома отдыха.