2020-03-30T16:17:59+03:00
Общество

Воронежский губернатор призовет к ответу «ушлых работодателей»

По его словам, отправка сотрудников на недельное «б/с» будет приравниваться к невыплате зарплаты
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Глава региона Александр Гусев сообщил об уголовной ответственности работодателей за отправку сотрудников в отпуск без содержания с 30 марта по 5 апреля. Напомним, в соответствии с указом президента эта неделя считается нерабочей с сохранением оплаты труда.

– Мы принимаем достаточный комплекс мер для того, чтобы препятствовать распространению коронавирусной инфекции. И сейчас очень важно, чтобы все работодатели выполняли указ президента о нерабочей неделе с сохранением заработной платы. Некоторые самые ушлые решили, что можно отправить людей без содержания, но мы будем за этим процессом следить. Если такие факты вскроем, это будет приравниваться к невыплате заработной платы. Руководители должны понимать, что они несут, в том числе, и уголовную ответственность. Никакого снисхождения к ним точно не будет, – подчеркнул Александр Гусев

Граждане, которые попали в такую ситуацию, могут пожаловаться на работодателей по телефонам федеральной и региональной горячих линий: 8-800-2000-112, 8-800-707-88-41 и 221-06-66. Помимо этого, важную информацию по теме можно найти на сайте онлайнинспекция.рф

– Мы дополнили комплекс мер регионального уровня, остановили работу некоторых объектов массового пребывания. Я прошу жителей с пониманием к этому отнестись, мы должны обеспечить такую социальную разобщенность на неделю, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом. Надеюсь, что граждане нас слышат, и эти рекомендации будут выполнять, – сказал Александр Гусев.

Так, с 28 марта временно приостановлена работа фитнес-клубов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и центров, отменены культурные, спортивные и иного рода массовые мероприятия. Не рекомендуется также посещать парки и места массового отдыха. С 28 марта по 5 апреля прекращают работу торговые и торгово-развлекательные центры, расположенные в Воронеже и Рамонском районе (за исключением находящихся в них точек продаж продуктов питания, товаров первой необходимости, услуг сотовой связи и аптек). На этот же период закрыты кафе и рестораны (за исключением доставки еды), детские сады. В стоматологических поликлиниках (отделениях, кабинетах) прием ведется только по неотложной помощи. Помимо этого, с 28 марта в Воронежской области введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах. С 28 марта по 1 июня ограничен прием в санатории, пансионаты и дома отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мария Бутина о самоизоляции: Моя бабушка в мессенджерах делится рецептами, а я готовлю тюремный дневник к публикации
Приговоренная к полутора годам заключения в США, и депортированная из Америки в Россию предприниматель, публицист и политическая активистка поделилась с «Комсомолкой» тем, как она переносит карантин, связанный с коронавирусом
На Нововоронежской АЭС успешно отработали действия в ходе тренировки на дамбе пруда-охладителя
27 марта 2020 года около полусотни человек под руководством зам. главного инженера по ремонту Нововоронежской АЭС Дмитрия Терехова приняли участие в тактико-специальных учениях на дамбе пруда-охладителя 5-го энергоблока
Новости 24
Главы воронежских сел катались на служебных автомобилях за покупками
Левобережные очистные сооружения сбрасывали загрязненные сточные воды в Воронежское водохранилище
Семь торговых центров в Воронеже нарушили введенные из-за коронавируса запреты
Четверых воронежцев, у которых подозревали коронавирус, выписали из больницы
Из-за коронавируса в Воронежской епархии призвали мирян посещать храмы с особой рассудительностью
Воронежский общественник добился благоустройства тротуара на Заставе
В Воронеже гаишники предупредили водителей о заморозках
В Воронеже мужчина забил насмерть знакомого деревяшкой
В соседнем с Воронежем регионе ввели всеобщий режим самоизоляции из-за коронавируса
В Воронежской области закроют крупные строительные магазины
В Воронежской области двое парней застряли в глуши со сломанной машиной
Воронежцев напугала масса военной техники на окружной дороге
В Воронежской области мужики украли и съели европейскую лань стоимостью около 80 тысяч рублей
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
Ограничат ли движение на дорогах Воронежской области из-за коронавируса
Белгородские власти опровергли информацию об отмене автобусов в Воронежскую область