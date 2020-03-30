Воронежский «Молвест» продолжит работать без перебоев в период карантина

Чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции, дни с 28 марта по 5 апреля были объявлены выходными. Это время для того, чтобы поберечь себя и своих близких, проявить дисциплину и ответственность.

Вместе с тем продолжат работу все структуры необходимые для жизнеобеспечения: медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт...

- В создавшейся непростой ситуации мы обязаны обеспечить население продуктами питания, и сделаем все, чтобы свою задачу выполнить, - комментирует ситуацию генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев. - Согласно указу президента от 25 марта «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», наша компания входит в список организаций, на которые не распространяется действие указа. Поэтому наши молочные фермы, производственно-перерабатывающие предприятия и распределительные центры работают в штатном режиме.

На предприятиях группы компаний «Молвест» проводят все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия для снижения риска заражения работников. Это важно, ведь воронежский завод перерабатывает более 500 тысяч тонн молока в год и выпускает около 250 наименований продукции.

- В настоящий момент производство работает с максимальной нагрузкой, без перебоев, сырье и необходимые материалы завозятся, заявки от торговых организаций выполняются в пределах технических возможностей производств. Надеюсь, совместно мы справимся с создавшейся ситуацией и не допустим перерывов в поставках продукции населению, - подчеркнул Анатолий Лосев.

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