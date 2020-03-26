2020-03-26T18:55:24+03:00
Общество

Сергей Лукин: В обращении Президента к нации объявлены действенные меры поддержки населения и бизнеса

25 марта Владимир Путин анонсировал комплекс экстренных решений, направленных на защиту граждан и поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавируса COVID-19
Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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Сергей Лукин.Сергей Лукин.Фото: другой источник.
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- Серьезность вызова, с которым столкнулась наша страна, диктует необходимость применения системы действенных мер. Обстановка в субъектах федерации находится под контролем, предпринимаются все необходимое для того, чтобы минимизировать возможные последствия эпидемии. Безусловным приоритетом государственной политики является жизнь и здоровье граждан - и руководство страны действует на опережение, - подчеркнул сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин.

Комментируя своевременность обозначенных главой государства шагов, парламентарий отметил:

- Президент представил комплекс важнейших мер поддержки наших граждан и российской экономики, прежде всего отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Учитывая прогнозы развития ситуации, в зоне особого внимания государства – люди, которые могут заболеть или лишиться работы.

Сергей Лукин убежден: увеличение пособий по безработице, оплата больничных исходя из суммы не менее одного МРОТ, дополнительные ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет – это та незамедлительная помощь, которая позволит людям справиться с трудностями и чувствовать себя более защищенно, в том числе и финансово.

Также Сергей Лукин отметил значимость объявленных Владимиром Путиным мер по сохранению рабочих мест россиян, поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от негативного влияния пандемии. В частности, компаниям малого и среднего бизнеса Президент посчитал необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС на ближайшие шесть месяцев. В целях поддержания доходов работников будет вдвое снижен размер страховых взносов на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Кроме того, предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, защитят от банкротства.

- Для стабилизации экономической ситуации в России нужны дополнительные шаги в связи с пандемией коронавируса – и они будут предприняты. Для их законодательного обеспечения Совет Федерации готов оперативно рассмотреть внесение соответствующих изменений в нормативную базу, - подчеркнул Сергей Лукин.

Кроме того, парламентарий обратил особое внимание на то, что в своем обращении Президент в целях снижения скорости распространения коронавируса в стране объявил следующую неделю нерабочей – выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля для всех, за исключением структур жизнеобеспечения и органов власти.

- Понимая всю сложность ситуации, нам необходимо помнить, что действенность принимаемых мер в значительной степени будет зависеть от личной ответственности каждого из нас. Строгое соблюдение предписаний медицинских служб, сокращение социальных контактов, повышенное внимание к тем, кому нужна помощь и поддержка, сплоченность общества в сочетании с шагами, предпринимаемыми государством, станут основой для достижения эффективного результата, - подчеркнул сенатор Сергей Лукин

ИСТОЧНИК KP.RU

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