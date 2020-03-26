В связи с коронавирусом воронежское отделение пенсионного фонда открыло «горячую линию»

В связи с эпидемией коронавируса воронежское отделение пенсионного фонда перешло на особый режим работы и просит жителей региона без крайней необходимости не посещать офис организации. Особенно это касается людей старшего возраста, входящих в группу риска.

- Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно дистанционно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или на портале Госуслуг, - отметили в пресс-службе Фонда.

Если же без визита никак не обойтись, то следует воспользоваться сервисом предварительной записи на сайте https://es.pfrf.ru/znp/, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать приема в очереди.

Также можно воспользоваться телефонами «горячей линии», где можно получить консультации специалистов:

8 (473) 269-77-93, 8 (473) 269-77-94, 8 (473) 269-77-95.

Телефонные справочные телефоны работают во всех районных клиентских службах области, найти контактную информацию можно в верхней части сайта ПФР в разделе «Контакты региона», «Найти клиентскую службу», предварительно выбрав субъект РФ – Воронежская область.

На доставке пенсий эпидемия никак не отразилась, отметили в пенсионном фонде:

- Воронежские пенсионеры уже получили полагающиеся им выплаты за март. Сейчас специалисты ПФР формируют документы для обеспечения выплат в адрес жителей области за апрель. Все пенсии и социальные выплаты будут перечислены вовремя в соответствии с обычным графиком. Убедительная просьба к гражданам, умеющим пользоваться электронными услугами: помогайте вашим старшим, берегите их здоровье и время!

Раньше "КП" рассказывала, как работают другие государственные организации в связи с эпидемией.