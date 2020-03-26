2020-03-26T14:11:16+03:00
Общество

Воронежские власти дополнительно поддержат малый бизнес

Отдельные отрасли – спорт, образование, производство, оказание услуг – получат льготы и смогут рассчитывать на адресную помощь
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Фото: Гусейнов Виктор.Фото: Гусейнов Виктор.
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В правительстве Воронежской области сообщили о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях снижения потребительного спроса.

Большое внимание со стороны региональных властей уделяется сфере спорта, а именно созданию новых спортивных объектов, повышению квалификации тренеров. Ранее на площадке центра «Мой бизнес» в Воронеже представители власти и бизнесмены обсудили, по каким направлениям может развиваться предпринимательство в данной сфере. С учетом последних событий в экономике (существенный рост валюты) приоритет в техническом оснащении отрасли все больше будет отдаваться отечественным материалам и оборудованию. В связи с этим направления, которые готово поддержать правительство Воронежской области, становятся как никогда актуальными. В частности, это региональные проекты, связанные с созданием спортивной инфраструктуры, производством отечественного спортивного инвентаря, развитием компетенций у тренерского состава, развитием маршрутов для активного отдыха и созданием отечественных образцов спортивной техники.

«Уже сейчас сформирован портфель из семи инвестпроектов в спортивной отрасли на сумму более 300 миллионов рублей. Отбор и сопровождение проектов в рамках программы будет осуществляться в течение всего года», – сообщили в региональном правительстве.

В целом, как отмечается, субъекты малого и среднего предпринимательства могут рассчитывать на финансовую, имущественную, информационную, образовательную и административную поддержку. При этом бизнесмены от спорта, образования и производства получат возможность арендовать помещения, находящиеся в областной и муниципальной собственности, на льготных условиях. Исполнителями программы наряду с департаментом предпринимательства и торговли области стали департамент экономического развития, департамент имущественных и земельных отношений, департамент промышленности и транспорта, департамент образования, науки и молодежной политики области, а также организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Также региональное правительство разработало программу «100/1500».

«Ее целью является инициирование на территории региона, в том числе в сельской местности, не менее 100 инвестиционных проектов малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства и оказания услуг, с общей численностью занятых не менее 1500 человек», – пояснили в правительстве области.

На этапе подготовки органы власти оценят инфраструктурный потенциал территорий, посмотрят наличие инвестиционных площадок, их обеспеченность инженерной инфраструктурой, проанализируют ресурсы и потребности субъектов малого и среднего предпринимательства. После этого будут определены критерии для отбора потенциальных проектов и сформированы предложения об их адресной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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