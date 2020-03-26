Из-за эпидемии коронавируса воронежских детсадовцев с подозрением на ОРВИ будут отправлять домой или в больницы

Детские сады остались последним местом группового присутствия детей в Воронеже (напомним, школы после завершения каникул, 31 марта, перейдут на дистанционное обучение). Однако в связи с разгорающейся эпидемией коронавируса в них существенно ужесточили правила приема воспитанников и противоэпидемические меры. «КП» в Воронеже выяснила, что изменилось для родителей и детей.

ВСЕМ МАЛЫШАМ НА ВХОДЕ ИЗМЕРЯЮТ ТЕМПЕРАТУРУ

Во всех муниципальных дошкольных учреждениях проводится «утренний фильтр» - то есть приходящим малышам перед приемом в группу в обязательном порядке измеряют температуру. Детей с повышенными градусами отправляют домой. Кроме того воспитатели опрашивают родителей о состоянии ребенка, наличии насморка, кашля.

Если признаки вирусной инфекции проявляются у воспитанника в течение дня, его изолируют от здоровых воспитанников до прихода родителей или с их согласия направляют в больницу.

УЧЕТ ОТСУТСТВУЮЩИХ

Проводится ежедневный мониторинг количества присутствующих и отсутствующих детей с указанием причин отсутствия (болезнь или просто отдых дома).

Заведующие детсадов провели среди сотрудников инструктаж по действиям в условиях эпидемии. На информационных стендах для родителей разместили памятки о мерах по предупреждению возникновения и распространения вирусных инфекций, и алгоритму действий при наличии симптомов вирусных заболеваний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАБОТКИ И КВАРЦЕВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Кроме того, во всех детсадах усилили мероприятия по дезинфекции. Дезсредствами обрабатывают места общего пользования, дверные ручки, перила, вентили водопроводных кранов, спортивный инвентарь. В группах проводят кварцевание. Администрации учреждений запаслись дополнительным объемом средств гигиены и дезинфицирующих средств, обладающих противовирусной активностью.

ПОСЛЕ ПЯТИ ДНЕЙ – СО СПРАВКОЙ

По желанию родителей, многие из которых сейчас работают на «удаленке», дети могут оставаться дома, но об этом нужно заранее предупредить воспитателя с указанием срока отсутствия (писать никаких заявлений не надо, пояснили в управлении образования города). До пяти дней подряд (без учета выходных) ребенок может пропустить учреждение без справки. При отсутствии пяти и более дней без справки от врача воспитанника в группу не примут.

Кстати, следующую неделю малыши все проведут дома в связи с объявленной нерабочей неделей.