Медицинская помощь должна быть оказана качественно и своевременно

В 2020 году медицинские услуги станут доступнее, а медицинская помощь – оперативнее. Об этом говорится в постановлении правительства РФ № 1610 от 07.12.2019 года, утвердившем Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Какие нововведения закреплены в территориальной программе в части бесплатного оказания медицинской помощи Воронежским пациентам, рассказала директор Воронежского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Юлия Вениаминовна Бессарабова.

Значительное сокращение сроков оказания медицинской помощи

Диагностические и лабораторные исследования, в том числе МРТ, компьютерная томография и ангиография теперь проводятся не более чем за 14 дней, а при подозрении на онкологическое заболевание ждать придется не более 7 дней.

Срок ожидания плановой медицинской помощи в стационарных условиях не превышает 14 дней для всех граждан, и 7 дней для лиц с подозрением на онкологию.

Консультацию врача-специалиста теперь нужно предоставить пациенту не более чем за 14 со дня обращения, а в случае подозрения на онкозаболевание – за 3 дня.

Речь идет не только об оказании первичной медико-санитарной помощи, но также и о специализированной медицинской помощи.

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Помимо врачей, пациенток будут бесплатно консультировать юристы, психологи и специалисты по социальной работе. Кроме того, увеличен норматив финансовых затрат на экстракорпоральное оплодотворение, а значит у большего числа пар появится возможность завести ребенка.

Особый контроль за онкологическими заболеваниями

В целях раннего выявления онкологии прохождение диспансеризации и проведение КТ, МРТ, эндоскопических, молекулярно-генетических и гистологических исследований стало доступнее, а сроки ожидания медицинской помощи и исследований значительно сокращены. В Воронежской области более 56% онкологических заболеваний выявляются на ранних стадиях (первой, второй), которые хорошо поддаются лечению.

Пациенты с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному диспансерному наблюдению, а для эффективной борьбы с болезнью в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи по программе ОМС дополнительно включены методы конформной дистанционной лучевой терапии, а также выделены дополнительные средства для закупки современных противораковых препаратов. В Воронежской области в 2020 году продолжится поставка современного медицинского оборудования для областного онкодиспансера, будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Борисоглебской районной больнице, а также дооснащен аналогичный центр в Лискинской районной больнице, который открыли в 2019 году.

Отдельное внимание качеству оказания медицинской помощи

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся на особом контроле у страховых медицинских организаций. Все случаи химиотерапии в лечебных учреждениях в обязательном порядке подлежат экспертному контролю, в том числе экспертизе качества оказания медицинской помощи. Будет налажен особый контроль за качеством проведения профилактических мероприятий.

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Усилится взаимодействие страховых медицинских компаний с лечебными учреждениями. Практически во всех медицинских организациях области будут по графику находиться страховые представители, которые смогут ответить на любые вопросы об обязательном медицинском страховании. С графиком работы страховых представителей СОГАЗ-Мед можно ознакомиться на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Информация для застрахованных лиц». Кроме того, в медицинских организациях, в том числе отдаленных районов Воронежской области, будут установлены телефоны прямой связи со страховой компанией. Это позволит любому гражданину задать свой вопрос о возможностях бесплатного медицинского страхования, получить консультацию о прохождении диспансеризации и профилактических осмотров, уточнить сроки ожидания медицинской помощи или пожаловаться на качество оказания медицинских услуг.

Повышение доступности медицинской помощи на селе

Уже сейчас известно, что к концу 2020 года в Воронежской области будут построены и полностью оснащены 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

С 2020 года меняется финансирование ФАПов из средств обязательного медицинского страхования. Каждый ФАП будет получать гарантированную сумму в зависимости от количества обслуживаемых жителей.

Подробнее с территориальной программой (Постановление правительства Воронежской области от 27 декабря 2019 года № 1306) можно познакомиться на сайте www.sogaz-med.ru, а также на сайте территориального фонда ОМС Воронежской области www.omsvrn.ru.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru

Для оформления полиса ОМС обращайтесь в офисы СОГАЗ-Мед или оставьте электронную заявку на сайте www.sogaz-med.ru.

Полностью интервью с директором Воронежского филиала «СОГАЗ-Мед» Ю.В. Бессарабовой можно прослушать по ссылке https://www.vrn.kp.ru/radio/27109/4184901/

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