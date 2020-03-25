2020-03-25T17:33:15+03:00
Общество

Правительство Воронежской области из-за коронавируса меняет режим приема граждан

Жителям региона рекомендуют направлять свои обращения по электронной или обычной почте, а также звонить по телефону
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В апреле изменится режим работы приемной граждан в здании правительства области (пл. Ленина, д. 1) и общественных приемных главы региона в районах. Такая мера принята в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности и ограничениями из-за коронавируса.

Жителям области предлагают направлять свои обращения и жалобы заочно – по электронной или обычной почте с последующим получением письменного ответа. Устные разъяснения можно получить по телефону.

В исключительных случаях прием будет вестись руководителем общественной приемной либо должностным лицом органа государственной власти в телефонном режиме.

Запись на личный прием по-прежнему будет доступна, но сам он может состояться только, когда эпидемиологическая ситуация значительно улучшится.

Телефон приемной губернатора для обращений граждан в облправительстве (пл. Ленина, д. 1) – 8(4732)12-65-79.

Телефоны общественных приемных губернатора в районах области размещены на сайтах администраций этих муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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