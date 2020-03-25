2020-03-25T13:25:10+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд раскрывает состав инвестиционных портфелей

ВТБ Пенсионный фонд одним из первых игроков на рынке раскрывает информацию о составе своих инвестиционных портфелей
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Данные о пенсионных накоплениях и пенсионных резервах включают сведения об эмитентах ценных бумаг, объемах владения и кредитных рейтингах.

Фонд принял решение разместить подробную информацию о составе инвестиционных портфелей ранее срока, обозначенного всем игрокам со стороны Банка России (1 июля 2021 года).

Инвестиционная политика НПФ ВТБ позволяет начислять клиентам стабильно высокий доход на средне- и долгосрочном горизонтах инвестирования, минимизируя волатильность рынка за счет взвешенной инвестиционной стратегии. Более 77% активов в портфеле пенсионных накоплений и 52% в портфеле пенсионных резервов ВТБ Пенсионный фонд имеют рейтинги на уровне ВВ и выше.

«Для нас очень важно, чтобы клиенты выбирали пенсионный фонд осознанно. Они должны обладать значимой информацией об организации, которой доверят свои пенсионные накопления: как организован инвестиционный процесс и какую доходность смогут заработать. Эта информация должна быть максимально прозрачна и открыта, чтобы клиенты регулярно получали данные по качеству и структуре портфелей и оценивали принятые фондом инвестиционные решения», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Информация о составе инвестиционных портфелей доступна на сайте ВТБ Пенсионный фонд в разделе «Результаты деятельности». Актуализация данных будет проходить на постоянной основе.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. С 2009 года на счета застрахованных лиц была начислена накопленная доходность в размере 131,58%, а на счета участников программ НПО в рамках сбалансированного инвестиционного портфеля – 118,48%. Средние ежегодные доходности за этот период составили 7,93% и 7,36% соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. активы превысили 260 млрд рублей. В настоящее время более 2,7 млн человек выбрали фонд для формирования будущей пенсии. Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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