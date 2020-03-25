Спрос на молочные продукты может вырасти не только за рубежом, но и в Воронежской области

Все дело в ингредиентах: лактоферрин, иммуноглобулин, лактальбумин, гликопептиды и другие.

- Наука доказала, что сбалансированное питание может помочь улучшить здоровье кишечника и повысить иммунную устойчивость, что в свою очередь обеспечит, - пишет DairyNews со ссылкой на «Рекомендации по потреблению молока и молочных продуктов для жителей КНР».

Документ, основная задача которого укрепление иммунитета населения в борьбе с недавней вспышкой COVID-19, разработали четыре крупнейших молочных ассоциации Китая совместно с Национальной ассоциацией индустрии здравоохранения и Национальным институтом питания и здравоохранения при Китайском центре по контролю заболеваний.

В рекомендация говорится о том, что нужно стараться употреблять молочные продукты в небольших количествах несколько раз в день. В частности, беременным женщинам и кормящим матерям китайские исследователи советуют увеличить потребление молока до 500 граммов в день или в эквивалентных продуктах - сыр, творог, йогурт. Детям от двух до пяти лет - от 350 до 500 граммов молока.

С учетом сложившегося положения спрос на молочные продукты может вырасти не только в Китае, но и в Воронежской области. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили одного из ведущих воронежских игроков отрасли»: в случае увеличения потребности в молоке в нашем регионе, готово ли производство к такому внезапному всплеску?

- Паники нет, всех наших потребителей мы готовы обеспечить всей необходимой молочной продукцией. Компания стабильно осуществляет поставки во все 50 тысяч торговых точек по России в требуемом объеме и никакого дефицита нет. Даже если люди захотят закупаться впрок мы сможем удовлетворить эту потребность в полной мере. Стоит отметить, что в прошлом году Воронежская область вошла в тройку лидеров по реализации молока за сутки. Показатель составил 2,2 тысячи тонн, - прокомментировали ситуацию в компании «Молвест».

Отметим, что «Молвест» - один из крупнейших в Черноземье производителей готовой молочной продукции. Воронежское предприятие перерабатывает более 500 тысяч тонн молока в год и выпускает около 250 наименований продукции. Собственные сельхозугодья, заводы по производству кормов и современные молочные комплексы позволяют обеспечить строгий контроль качества.