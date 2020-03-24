В Воронежской области открыли горячую линию для пожилых и инвалидов

В правительстве Воронежской области сообщили об открытии горячих линий по коронавирусу.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Во-первых, при районных управлениях социальной защиты начали работать телефоны, по которым изолированные граждане могут получить помощь. В данном случае речь идет не о туристах, вернувшихся из загранпоездок, а о социально уязвимых людях – пожилых и инвалидах. То есть о тех, кто не может или кому не желательно выходить на улицу в силу возраста и хронических заболеваний.

«По указанным ниже телефонам могут обращаться находящиеся в изоляции пожилые и маломобильные граждане, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Сотрудники подразделений соцзащиты придут к ним домой и помогут им решить насущные проблемы: купить продукты, лекарства, оплатить коммунальные счета», – пояснили в региональном правительстве.

Вот список телефонов:

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Кроме того, по решению губернатора Александра Гусева весь транспорт автобаз правительства Воронежской области и муниципалитетов, если это потребуется, предоставят в распоряжение медиков для выезда к пациентам:А по телефону 8(473) 212-68-87 сотрудники регионального департамента социальной защиты дадут консультации по вопросам, связанным с коронавирусом. В частности, подскажут телефоны облздрава, Роспотребнадзора, Росздрава и других ведомств.

МЕДИКАМ ПРЕДОСТАВЯТ МАШИНЫ С АВТОБАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА

– Машины предоставить по первому требованию главврачей, если они будут ощущать нехватку имеющегося у них автотранспорта. Сейчас руководители медицинских организаций должны рассчитать свои потребности и передать эти расчёты нам, – сказал губернатор.

В то же время, по его словам, коронавирус не должен сорвать темпы реализации национальных проектов.

– Ситуация устроила нам стресс-тест. Мы обязаны пройти его достойно, и у нас для этого всё есть – расходная часть бюджета корректироваться не будет. Каждый сотрудник органов власти области несет персональную ответственность за результат, – заявил Александр Гусев.